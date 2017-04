Mord in Breitenau: Tatverdächtiger stellt sich

erschienen am 13.04.2017



Breitenau. Nach dem Tötungsdelikt im Oederaner Ortsteil Breitenau hat sich der Tatverdächtige am Donnerstagvormittag der Polizei gestellt. Die Polizei hatte seit Mittwochabend öffentlich

nach dem 31-Jährigen gefahndet. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und soll dem Haftrichter vorgeführt werden, teilten die Beamten am Donnerstag mit. Die Ermittlungen dauern an.

Der auf einem Feld gefundene Tote war nach Angaben der Staatsanwaltschaft Chemnitz von einem Fahrzeug überrollt worden. Der 38-Jährige Mann aus Chemnitz starb demnach an schweren Verletzungen am Kopf sowie im Brust- und Bauchbereich. (fp)