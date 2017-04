Nach Mord in Breitenau: Polizei fahndet nach diesem Tatverdächtigen

erschienen am 12.04.2017



Breitenau. Nach dem Tod eines 38-Jährigen in Breitenau fahndet die Polizei nach einem Tatverdächtigen. Es handelt sich um den 31-jährigen Robert Göthel. Der 31-Jährige ist seit dem 5. April untergetaucht. Das Amtsgericht Chemnitz hat Haftbefehl gegen den Mann erlassen. Göthel ist scheinbar 30 bis 35 Jahre alt, hat sehr kurzes, dunkelblondes Haar, ist etwa 1,80 Meter groß und auffallend muskulös.Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Fahndung: Wer hat Robert Göthel seit dem 5. April gesehen oder kann Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthalt machen? Hinweise werden unter Telefon 0371 3873445 bei der Kriminalpolizei in Chemnitz entgegengenommen. Die Polizei warnt, den Gesuchten selbst zu stellen. Wer den Mann erkennt, sollte umgehend die Polizei informieren.