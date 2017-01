Nach Straße und Spielplatz baut Flöha jetzt an der Zukunft

Die weitere Entwicklung der Alten Baumwolle wird ein Schwerpunkt des neuen Jahres sein. Und es gibt weitere Aufgaben.

Von Matthias Behrend

erschienen am 03.01.2017



Flöha. Eine positive Bilanz hat Flöhas Oberbürgermeister Volker Holuscha (Linke) in seiner Neujahrsansprache gezogen. Die beiden größten Errungenschaften der Stadt im vorigen Jahr waren die sanierte Augustusburger Straße und der neue Zirkus-Spielplatz an der Lessingstraße. Bei allem Erreichten gibt es aber noch eine Reihe von Aufgaben. Die "Freie Presse" nennt die wichtigsten.

Geschafft: Nach zähen Verhandlungen hat sich die Stadt Mitte des Jahres mit dem Freistaat auf einen finanziellen Ausgleich für die Übernahme eines Teilstücks der Augustusburger Straße geeinigt. Schon im September wurde damit begonnen, das Geld auszugeben: In drei Etappen wurde die Augustusburger Straße saniert. Nach einem turbulenten Start mit vorübergehendem Baustopp war der knapp 600 Meter lange Abschnitt zwischen Baumwolle-Kreuzung und Kirchenbrücke Ende November planmäßig wieder befahrbar. Mit der Einweihung des neuen Spielplatzes an der Lessingstraße Ende September hat die Stadt die Neugestaltung des gesamten Festplatzgeländes eingeläutet. Weiter geht es aber frühestens 2018, weil in diesem Jahr zunächst die Stegbrücke gebaut und dafür der Festplatz gebraucht wird.

Die Daueraufgabe: Einen stabilen, ausgeglichenen Haushalt zu erreichen, glich im Vorjahr der Quadratur des Kreises. Erst eine Klausurberatung mit den Stadträten und eine Vielzahl von Streich- und Sparmaßnahmen brachten den Durchbruch zur schwarzen Null. "Der Haushalt bleibt auch in diesem Jahr eine Herausforderung", sagt der OB, wenngleich er die Aufgabe als weniger schwierig einschätzt. Doch mit der in Kürze vorliegenden Eröffnungsbilanz und der daraus resultierenden Aufgabe, Abschreibungen zu erwirtschaften, wird die Haushaltsplanung zur Dauer-Herausforderung. Der OB spricht von langfristig spürbaren Auswirkungen - heißt: Flöha muss Ausgaben senken und versuchen, mehr Geld einzunehmen.

Die Alltagsaufgabe: Bei seiner letzten dienstlichen Beratung im vergangenen Jahr mit dem Leiter des Polizeireviers in Mittweida, Bernd Bauch, hat der OB auch das Thema Vandalismus angesprochen. "Hier müssen wir die Anstrengungen verstärken", sagt der Stadtchef, der auf Unterstützung aus der Bevölkerung hofft. Der neue Spielplatz ist zum Beispiel bereits mehrfach zur Zielscheibe von Randalierern geworden. Ein Schwerpunkt bleibt Holuscha zufolge das Gelände am Bahnhof.

Die Schwerpunktaufgabe: Der Oberbürgermeister hatte sich das Ziel gesetzt, bis Jahresende Klarheit über die weitere Entwicklung in der Alten Baumwolle zu haben. Zwei Gespräche mit dem Eigentümer des Neubaus hat es im vorigen Jahr gegeben. Endgültige Klarheit hat der OB noch nicht. Aber in Kürze soll es eine Grundsatzentscheidung geben, sagt er. Details mag er noch nicht verraten. Es bleibt aber dabei: Die Stadt will, dass der zentrale Neubau saniert wird und dort Einzelhandel einzieht, was Händlern wie Edeka-Markt-Betreiber Christian Gabriel Sorgen bereitet. Weiterhin strebt die Stadt an, auf dem alten Industriegelände Wohnraum zu schaffen. Nur mit Wohnen und Handel könne dauerhafte Belebung gelingen, sagt der Leiter der Bauverwaltung, Andre Stefan. Der bislang verschobene Umzug der Verwaltung in die Alte Baumwolle (Sheedhalle) muss in diesem Jahr ebenfalls vorbereitet werden, sonst droht der Stadt im nächsten Jahr die Rückzahlung von Fördermitteln.

Die Zukunftsaufgabe: Die Stadt Flöha beginnt in diesem Jahr damit, ihr Konzept für die langfristige Stadtentwicklung fortzuschreiben. Erstmals wird Falkenau Bestandteil sein. Damit gibt es möglicherweise auch konkrete Investitionsziele für den Ortsteil, dessen Vertreter im fünften Jahr nach der Eingemeindung wieder häufiger und lautstärker ein angeblich mangelndes Interesse der Stadt Flöha an Falkenau beklagt haben. Weil die Zukunft länger dauert als ein Jahr, erstreckt sich der Entwicklungszeitraum, für den die Eckpunkte abgesteckt werden sollen, bis 2030. Die Verwaltung strebt bei der Erarbeitung des Konzeptes eine breite Beteiligung der Bevölkerung an, in den Arbeitsgruppen sollen Experten mit Rat helfen. Ein Kernthema wird der Breitbandausbau sein. Die an vielen Stellen fehlende schnelle Internetverbindung ist aktuell einer der meist genannten Kritikpunkte von Unternehmern. Inzwischen liegt die Netzanalyse vor, deren Ergebnisse am Donnerstag im Technischen Ausschuss des Stadtrates vorgestellt werden - aus Gründen des wirtschaftlichen Datenschutzes zunächst hinter verschlossenen Türen.