Neuer Anlauf für das Sorgenkind

Mahmood Afzal wollte im Flöhaer Bahnhof nur ein Imbiss-Restaurant betreiben. Jetzt ist er Eigentümer des ganzen Gebäudes. Und er hat Pläne damit.

Von Matthias Behrend

erschienen am 05.11.2016



Flöha. "Ist schon eine verrückte Idee, oder?", sagt Mahmood Afzal und lacht. Anfang September hat er sein Imbiss-Restaurants "Gleis 7" im Bahnhofsgebäude eröffnet, und nun ist er plötzlich Eigentümer des gesamten Bahnhofsgebäudes. Der 42-Jährige will den Bahnhof wieder beleben. Geschäfte stellt er sich im Untergeschoss vor und im Obergeschoss Wohnungen. Die erste Wohnung seit bereits fast fertig und werde in Kürze bezogen, sagt Mahmood Afzal, der gerade die Heizungsanlage auf Vordermann bringen lässt.

In Flöha ist Mahmood Afzal, der 1992 aus Pakistan nach Deutschland kam, kein Unbekannter. Er lebt seit 20 Jahren in der Stadt, sagt er, ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Er hat als Markthändler angefangen und dann den Schnellimbiss K2 an der Schillerstraße betrieben. 2015 verkaufte er den Imbiss in Flöha und übernahm das Restaurant "Rossini" in Augustusburg. Keine gute Entscheidung, sagt er heute. Es habe keine Parkplätze gegeben, deshalb lief das Geschäft nicht wie erhofft. Seine Kundschaft in Flöha blieb ihm indes treu. "Wir hatten sehr viele Bestellungen aus Flöha und haben uns gefragt: Warum gehen wir nicht zurück?" Gesagt, getan - er suchte einen geeigneten Standort für ein Imbiss-Restaurant und fand den schließlich im leer stehenden Bahnhofsgebäude. Mit dem damaligen Eigentümer handelte er im Sommer gute Konditionen aus, mietete das frühere Mitropa-Restaurant und baute es zum Imbiss-Restaurant aus. Am 1. September eröffnete Mahmood Afzal das "Gleis 7". Sechs Gleise hat der Bahnhof Flöha schon - das siebente ist der Imbiss. "Gute Idee, oder?", sagt Mahmood und lacht.

Er möchte im Bereich der Bahnhofshalle Geschäfte ansiedeln und sagt, dass es bereits Interessenten gebe. Zum Beispiel den Betreiber des Textilgeschäftes, das vor zwei Jahren als letzter Laden aus dem Bahnhofsgebäude auszog. Seither stand das 1934 erbaute Bahnhofsgebäude mit 1532 Quadratmeter Nutzfläche leer und verfiel zum Ärger vieler Flöhaer zusehens. Die Deutsche Bahn hatte die Immobilie 2008 an einen britischen Finanzinvestor verkauft. Im Sommer 2015 ersteigerte sie ein Privatmann aus Rosenheim zum Mindestgebot von 25.000 Euro. Nur ein Jahr später stand der Bahnhof erneut zur Versteigerung, und Mahmood Afzal, bis dahin Mieter, schlug zu. Das Risiko, dass ihm ein neuer Eigentümer Mietkonditionen diktiert, erschien ihm zu hoch. Die Deutsche Grundstücksauktion teilte mit, dass der Zuschlag für 43.000 Euro erteilt wurde.

Der Bahnhof sei ein guter Standort, sagt Mahmood Afzal, die Bausubstanz bis auf Kleinigkeiten in ordnung. Ärztehaus, Netto-Markt und das Flöha-Center garantieren Laufkundschaft, und es gebe ausreichend Parkplätze. Leere Flaschen oder Müll gibt es jetzt schon nicht mehr. Bis zum Frühjahr will Afzal rings um das Gebäude herum noch mehr Ordnung schaffen. Zugleich wird die Stadt in Kürze mit dem lange geplanten Umbau des Nachtzuganges beginnen. Die Arbeiten im Gesamtumfang von knapp 60.000 Euro wurden im Oktober vergeben.

Oberbürgermeister Volker Holuscha (Linke) sagt, dass die Stadt Mahmood Afzal bei seinen Wiederbelebungsversuchen für den Bahnhof unterstützen werde. Das markante Gebäude befindet sich im städtischen Sanierungsgebiet, Fördermittel sind damit theoretisch möglich. "Zunächst aber haben wir ein Nutzungskonzept angefordert", sagt der OB. Das liege bislang noch nicht vor.