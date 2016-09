Neuer Wohnort fÃ¼r zehn Asylsuchende

Neuer Wohnort für zehn Asylsuchende

erschienen am 15.09.2016



Flöha. Für die zehn Personen, die derzeit noch im Flüchtlingsheim Flöha leben, sind neue Wohnorte gefunden. Drei Personen, deren Asylverfahren noch läuft, ziehen in eine Unterkunft in Freiberg. Die weiteren sieben Flüchtlinge haben einen anerkannten Aufenthaltstitel und ziehen dementsprechend in Wohnungen. Das teilte Landkreis-Pressesprecher André Kaiser auf Anfrage der "Freien Presse" mit.

Vor gut vier Wochen war bekannt geworden, dass die Landkreisverwaltung neben dem Heim in Flöha auch das in Rochlitz schließen wird. Damit reagiert man auf die sinkenden Zahlen von Asylsuchenden. In Flöha waren seit März 2015 Flüchtlinge in der Förderschule an der Straße "Zur Baumwolle" untergebracht worden - zeitweise an die 50. (ka)