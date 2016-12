Niederwiesa: Verbindung zur A 4 wieder befahrbar

erschienen am 21.12.2016



Niederwiesa. Die Lichtenwalder Straße in Niederwiesa ist seit dieser Woche wieder befahrbar. Das teilte Bürgermeisterin Ilona Meier (parteilos) am Mittwoch auf Anfrage mit. Am Dienstag seien die Ende August begonnenen Bauarbeiten auf der S 238 vor dem Ortsausgang Niederwiesa abgeschlossen worden. "Drei Tage früher als geplant", sagte das Gemeindeoberhaupt. Damit konnte die viermonatige Vollsperrung wie vor Baubeginn angekündigt vor Weihnachten aufgehoben werden. Autofahrer können die Straße nun wieder nutzen, um durch Niederwiesa nach Lichtenwalde sowie über die Auffahrt Chemnitz-Ost auf die A 4 zu gelangen. In umgekehrter Richtung war die Straße ebenfalls dicht. Der Verkehr wurde über Frankenberg umgeleitet.

Bauherren waren der Versorger Eins Energie und der Zweckverband Kommunale Wasserver- und Abwasserentsorgung Hainichen (ZWA). Sie ließen auf dem Abschnitt neue Gas- und Trinkwasseranschlüsse bauen und eine neue Straßendecke aufziehen. (hd)