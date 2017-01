Niederwiesa hofft auf gutes Geschäft

Mit dem Verkauf des Schlossparks Lichtenwalde will die Gemeinde den Bau einer Sporthalle stemmen.

Von Holk Dohle

Niederwiesa. Mittelsachsens Grenzgemeinde zu Chemnitz will sich auch 2017 nicht im Schatten des großen Nachbarn sowie am Rande des Großkreises verstecken. Nachdem im vergangenen Jahr einige, aber nicht alle Projekte erfolgreich umgesetzt werden konnten, stellen die neuen Ziele für Niederwiesa erneut eine große Herausforderung dar. Es gibt viele Aufgaben. "Freie Presse" nennt die wichtigsten.

Geschafft: Die 800-Jahr-Feier. Nach über zweijähriger Vorbereitung ist vom 14. bis 21. August das Gemeindejubiläum in großem Stil, würdigem Rahmen und vor vollen Rängen über die Bühne gegangen. Für Bürgermeisterin Ilona Meier (parteilos) ein großer Erfolg - "von der Eröffnungsveranstaltung über das Treffen der Generationen bis hin zum Festzug". Die mehrtägigen Feierlichkeiten anlässlich der Ersterwähnung seien nur dank der vielen Helfer aus allen Ortsteilen möglich gewesen und nicht zuletzt durch zahlreiche Sponsoren, betont das Gemeindeoberhaupt. Mehr als zwei Drittel der Gesamtkosten von rund 60.000 Euro seien durch Spendengelder abgedeckt worden. Ein Haken konnte auch hinter den im August begonnenen Bauarbeiten auf der Lichtenwalder Straße in Niederwiesa gemacht werden. Nachdem auf dem mehrere hundert Meter langen Abschnitt neue Gas- und Trinkwasseranschlüsse gebaut und eine neue Straßendecke aufgezogen worden waren, konnte die Vollsperrung wie geplant Ende des Jahres aufgehoben werden, die Straße ist fertig saniert. Autofahrer können sie nun wieder nutzen, um auf die Autobahn 4 zu gelangen.

Daueraufgabe: Niederwiesas Daueraufgabe Nummer 1 dauert jetzt schon über eineinhalb Jahre. Ursprünglich sollte das 1926/27 erbaute Schulgebäude im Sommer 2015 brandschutztechnisch auf den aktuellen Stand gebracht werden. Doch die Arbeiten sind noch immer nicht fertig, was Planern, Baufirmen und Gemeindeverwaltung eine Menge Kritik einbrachte und bringt. Gemeinderat Gerd Zimmermann (BI): "Die Arbeiten waren von Anfang an eine Katastrophe." Mit dem Bau des zweiten Rettungsweges durch den Keller soll nun im ersten Quartal 2017 die Geschichte endlich ein Ende haben. "Dann haben wir ein bald 100 Jahre altes Gebäude fit für die Zukunft gemacht", sagt die Bürgermeisterin. Fit für die Zukunft soll die Gemeinde auch im Hochwasserschutz gemacht werden. Mit der Gewässerinstandsetzung von weiteren Abschnitten des Eubaer Bachs und des Zapfenbachs sollen die letzten Schäden des Hochwassers von 2013 in diesem Jahr beseitigt werden. Teil dieser Daueraufgabe ist auch Braunsdorf, wo nach Verhandlungen mit der Landestalsperrenverwaltung in die Baupläne von Deichen und Mauern nun auch Wünsche der Gemeinde einfließen sollen. Umsetzung: 2018.

Alltagsaufgabe: "Nach der Winterpause geht die Grundsanierung der Dresdner Straße in Richtung Rathaus weiter", sagt Ilona Meier. Fußwege, Parktaschen und Bäume sollen die Ortsmitte noch attraktiver machen. In Lichtenwalde erhält die August-Bebel-Straße zwischen "Bienenstock" und Rudolf-Breitscheid-Straße eine neue Deckschicht.

Schwerpunktaufgabe ist für Ilona Meier zugleich Zukunftsaufgabe. "Die wichtigsten Aufgaben für die nächsten Monate sind der Verkauf des Lichtenwalder Parks an den Freistaat und das Schaffen aller notwendigen Voraussetzungen für den Bau der Sporthalle." Die Verhandlungen mit dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement laufen. Niederwiesa möchte sich von seinem Teil des barocken Schlossgartens gerne trennen, um Kosten zu sparen und Geld für Investitionen zu bekommen. Grundsätzlich hat der Freistaat Interesse an dem das bedeutsamen Ensemble bekundet. Die Bürgermeisterin hofft auf eine baldige Abwicklung des Geschäfts. Ein Teil des Erlöses soll dann zur Finanzierung der Sporthallenpläne eingesetzt werden. Dazu teilte das Gemeindeoberhaupt weiter mit, dass mittlerweile nicht mehr nur eine öffentlich-private Partnerschaft für den Bau einer Zweifelder-Halle auf dem Hartplatz hinter der Schule geprüft werde, sondern auch eine förderfähige Variante. Eine Beispielrechnung, der eine 55-prozentige Förderung der Baukosten zugrunde liegt, sei der Rechts- und Bauaufsicht des Landratsamtes zur Prüfung vorgelegt worden.