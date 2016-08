Niederwiesaer feiern JubilÃ¤um und bekommen Besuch aus Mexiko

Niederwiesaer feiern Jubiläum und bekommen Besuch aus Mexiko

erschienen am 20.08.2016



Niederwiesa. Die Niederwiesaer und ihre Gäste legen seit einer Woche einen regelrechten Feiermarathon hin. Denn noch bis zu diesem Sonntag begehen sie das Jubiläum "800 Jahre Niederwiesa". "Wir Niederwiesaer können richtig feiern, dass hat sich in diesen Tagen bestätigt", sagte Bürgermeisterin Ilona Meier (parteilos) am Samstag. Zuvor platzte zur Abendsveranstaltung am Freitag das Festzelt aus allen Nähten, die Stimmung kochte regelrecht über. Zum großen "Treffen der Generationen", zu dem alle ehemaligen Schüler eingeladen waren, kamen am Samstag mehr als 500 Gäste.

Am Dienstag waren im Feuerwehrgerätehaus beim Geschichtsvortrag von Hobby-Historiker Peter Emmerlich nicht einmal mehr Stehplätze zu bekommen. Doch es ging auch sportlich zu. Bei einem von den Turnern des SV Grün-Weiß Niederwiesa organisierten Familienlauf am Samstag gingen reichlich 160 Starter auf eine Runde durch den Ort und taten so etwas für ihre Gesundheit. "Das Fest wird angenommen, wir sind sehr zufrieden", sagte die Bürgermeisterin.

Den virtuellen Preis für die weiteste Anreise zum Fest ging an Anna Biro (13 Jahre) und Rodrigo Sumohano (14). Die beiden Jugendlichen stammen aus dem rund 8.000 Kilometer entfernten Cancun/Mexiko. "Meine Oma lebt in Niederwiesa, deshalb bin ich mit Rodrigo und meiner Mutter hier her gekommen", sagte Anna. Die beiden hielten vor Schülern der Niederwiesaer Oberschule einen Vortrag über ihr Land, kamen zügig mit den Niederwiesaern ins Gespräch und schlossen schnell Freundschaften. "Die Landschaft hier ist einfach herrlich und die Wiener Würtchen, die es zu kaufen gibt, schmecken mir wunderbar", sagt Rodrigo, der in Cancun gemeinsam mit Anna die 8. Klasse besucht.

Die Niederwiesaer Festwoche geht diesen Sonntag mit dem Festumzug durchs Ortszentrum zu Ende. Dieser startet 14 Uhr.(kbe)