Nun müssen alle die Parkuhr füttern

In Lichtenwalde ist Streit um die Nutzung eines öffentlichen Parkplatzes entbrannt. Denn ab Februar gelten die Parkgebühren auch für Nutzer der Sporthalle.

Von Holk Dohle

erschienen am 21.01.2017



Lichtenwalde. Nun müssen auch Nutzer der Sporthalle in Lichtenwalde Parkgebühren zahlen. So wie alle Autofahrer, die ihr Fahrzeug auf dem öffentlichen (und gebührenpflichtigen) Parkplatz an der Frankenberger Straße gegenüber der Halle abstellen und dafür die Parkuhr füttern müssen - mit einem Euro pro Stunde. Das teilte Niederwiesas Bürgermeisterin Ilona Meier (parteilos) auf Anfrage mit.

Die neue Regelung führt bei den Sportlern nicht zu Freudensprüngen. Vor allem Teilnehmer an Fitnesskursen, die regelmäßig in der Sporthalle des Niederwiesaer Ortsteils stattfinden, lassen nun die Schultern hängen. Denn das Gros der privaten Angebote wie "Bauch, Beine, Po", Crosstraining sowie Kinder- und Seniorensport läuft während der (park-)gebührenpflichtigen Zeit zwischen 8 und 18 Uhr. Bislang erhielt jeder Kursteilnehmer, der mit dem Auto kam, von der Kursleiterin eine kostenlose Parkberechtigungskarte für die Dauer des Kurses. Die gibt es nun nicht mehr.

Die neue Gebührenordnung gilt nun auch für Mitglieder der Sportgemeinschaft Lichtenwalde - im Gegensatz zu einer ersten in der vergangenen Woche von der Gemeindeverwaltung veröffentlichten Variante. Darin waren die Tischtennisspieler, Volley- und Fußballer sowie die Damen aus der Frauensportgruppe der SG noch außen vor gelassen worden, da diese ohnehin meist erst nach 18 Uhr zum Training in die Halle kommen.

Der erste Entwurf sah vor, den Kursteilnehmern statt des üblichen Tarifs einen vergünstigten Preis anzubieten: eine Jahresparkgebühr von 15 Euro (für die Teilnahme an einem Kurs). "Also 1,25 Euro im Monat", rechnete Bürgermeisterin Meier vor. Beim Besuch mehrerer Kurse wären auch mehrere Karten erforderlich gewesen. "Bei einer Teilnahme etwa an zwei Wochenkursen und einem 14-tägigen Kurs wären 45 Euro zu zahlen gewesen. Bei regelmäßiger Teilnahme an allen zehn Kursen im Monat hätte sich also eine Parkgebühr von 38Cent pro Kurs ergeben", führte das Gemeindeoberhaupt ein Beispiel auf.

Dies empfand neben den Teilnehmern auch die Anbieterin der Kurse als Ungleichberechtigung. Es könne nicht sein, dass die Gemeinde die Bürger in erste und zweite Klasse unterteilt, sagte Annette Dietrich. Dass im Rathaus auf die Kritik reagierte wurde und nun auch Vereinssportler zur Kasse gebeten werden, sei für sie kein Trost. Die Fitnesstrainerin kündigte an, das Thema am Montag in der Gemeinderatssitzung vorzubringen.

"Das kann die Gemeinde nicht machen, nur einseitig Parkgebühren zu verlangen. Das geht nicht", stimmte Lichtenwaldes Ortsvorsteher Jens Bossard (BLB) der Inhaberin zu. Allerdings ist er für eine Parkgebühr - "und zwar für alle. Da muss eine Gleichbehandlung her", sagte Bossard. Es könne nicht sein, dass Sportler, egal ob Vereinsmitglied oder nicht, anders behandelt werden als zum Beispiel Mitglieder eines Kleingartenvereins, die ebenfalls den Parkplatz nutzen. In diesem Fall dürfe nicht zwischen kommerziell und gemeinnützig unterschieden werden. Der Ortsvorsteher sprach sich außerdem gegen Sonderpreise und Rabatte aus. Denn: "Die Gemeinde braucht das Geld." Die als Parkplatz genutzte Fläche an der Frankenberger Straße sei von der Gemeinde angemietet - und verursache Kosten. Laut Bossard rund 10.000 Euro im Jahr für Pacht und Unterhaltung. Und dieses Geld müsse wieder eingespielt werden. "Mit Preisnachlässen funktioniert das aber nicht. Bei einer Parkgebühr von 15 Euro im Jahr ist der Verwaltungsaufwand größer als die Einnahmen", so Bossard. Deshalb müssten sich alle an die allgemein gültigen Gebühren halten. "Ich bin sehr froh, dass Frau Dietrich diese Kurse anbietet. Aber wir müssen auch an die Gemeindekasse denken."

Sitzung des Gemeinderates am Montag, 19 Uhr im "Brauhof" in Niederwiesa. Die Einwohnerfragestunde beginnt 20.30 Uhr.