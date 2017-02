Nur wenige Wintersportler bleiben auch über Nacht

Seit Wochen herrscht in Augustusburg Hochbetrieb in der Loipe, auf der Piste und auf dem Rodelhang. Wie wirkt sich das aufs Hotelgewerbe aus?

Von Claudia Dohle

erschienen am 07.02.2017



Augustusburg. Oberwiesenthal und Oberhof sollen sich zu DDR-Zeiten darum gestritten haben, welche der beiden Städte sich "St. Moritz des Ostens" nennen darf. Augustusburg spielte dabei nie eine Rolle, doch mittlerweile hat es auch eine ganze Menge Wintersport zu bieten. Das hat sich herumgesprochen, was randvolle Parkplätze jedes Wochenende zeigen. Eine erste Adresse, hier den Winterurlaub zu verbringen, ist die Stadt nicht. Für einen Kurzurlaub hat sie aber genug zu bieten.

Die Urlauber: Thomas Franke holt warme Brötchen aus dem über 100Jahre alten Brötchenwärmer, der im Hotel "Café Friedrich" in Augustusburg in die Heizung eingebaut ist. "Wir haben zu unseren drei Übernachtungen gleich das Frühstück mitgebucht und stärken uns jetzt, bevor es raus in die wunderschöne Winterlandschaft geht", sagt der 47-Jährige. Die fünfköpfige Familie aus Lübbenau im Spreewald hatte sich in der vergangenen Woche spontan zu einem Kurzurlaub in Augustusburg entschlossen.

Der Schnee sei ausschlaggebend gewesen, sagt Franke, der sich vor der Buchung auf der Homepage des Freizeitzentrums "Rosts Wiesen" über Schneelage, Skihang und Rodelbahn erkundigt hatte. "Wir brauchen mit Auto zwei Stunden und sind dann gleich im Schnee. Das ist einfach toll", sagt der Familienvater. Er sei als Kind schon einmal in Augustusburg gewesen. "Und seitdem noch zweimal zu Besuch."

Zusammen mit seiner Frau Ramona sowie den Kindern Sophie (14), Robin (10) und Romy (4) habe er die Strecken rund ums Schloss ausgiebig getestet. Die Naturrodelbahn habe den Kindern gut gefallen, den Erwachsenen sei sie jedoch zu gefährlich gewesen. "Wir haben dann lieber den E-Weg runter nach Erdmannsdorf genommen."

Mit der Unterkunft im Villenviertel sind die Gäste aus der Lausitz sehr zufrieden. "Das Hotel ist toll. Die Leute sind aufgeschlossen und nett", sind sich die Eltern am letzten Urlaubstag einig. Sophie, Robin und Romy haben gerade die Schlitten zur finalen Abfahrt startklar gemacht, als plötzlich zur Überraschung aller Opa und Oma aus dem Spreewald auf den Hotelparkplatz an der Hans-Planer-Straße aus dem Auto steigen. "Wir haben sie angerufen und zu einem Tagesausflug ins winterliche Augustusburg überredet", sagt Franke und fügt hinzu: "Wir kommen auf jeden Fall wieder." Die Hoteliers: Als vergangene Woche in den ersten Bundesländern die Winterferien begonnen haben, seien noch einige kurzfristige Buchungen von Urlaubern aus Brandenburg und Berlin eingegangen, berichtet Christiane Doege, Mitgeschäftsführerin des Hotels "Café Friedrich". Im Januar habe man das typische saisonale Tief im Hotelbetrieb, und auch der Februar sei trotz des tollen Winterwetters eher mies.

"Im Moment haben wir eine geringere Auslastung als im Jahresdurchschnitt", sagt die Augustusburgerin. Darum bleibe das Restaurant in den Winterferien geschlossen. In dieser Zeit könnten nur Übernachtung und Frühstück gebucht werden. "Diesen Termin können wir nicht immer ändern, weil die Stammkundschaft sich in den vielen Jahren darauf eingestellt hat." Die eigentliche Hotel-Saison laufe erst Ende März/April wieder an.

Eingestellt auf Kurzurlauber sei man aber trotzdem: "Gern leihen wir unseren Hausgästen Schlitten oder auch mal die Langläufer aus." Und für Urlauber, die mit der Bahn anreisen, werde ein Abholservice vom Bahnhof angeboten, verweist Christiane Doege auf einen traditionellen Service des Hauses.

Konzepte, die mehr Urlauber in die Region locken sollen, würden nur längerfristig funktionieren, meint die Augustusburgerin. "Wir hatten eine lange Vorlaufzeit, bevor etwa unsere Aktionen ,Kaffeehausmusik' oder die Donnerstagangebote richtig angenommen wurden."

Ina Uhlig glaubt nicht, "dass Gäste von langer Hand geplant ihren Winterurlaub hier verbringen". Es seien eher kurzfristige Buchungen, sagt die Mitarbeiterin im "Landhaus Puschke" in Erdmannsdorf. "Etwa von Touristen aus dem Raum Leipzig, die für einige Tage hierher kommen, einen Skikurs machen, rodeln gehen und etwas Kultur im Schloss mitnehmen wollen", sagt Ina Uhlig.

Vom Wintersport-Boom auf dem Berg profitiere das Hotel im Tal nicht. Der Kundenstamm sei eher von Geschäftsleuten geprägt. Die Erdmannsdorferin hofft, dass auch Sachsen die nächste Woche beginnenden Winterferien nutzen, um einen Kurzurlaub im Ort verbringen. Um das Hotel noch attraktiver zu machen, habe man "Wellness-Angebote für jedermann" ins Programm aufgenommen.

Die Stadt: Augustusburg buhlt mit individuell kombinierbaren Urlaubspaketen um Übernachtungsgäste. Die Pakete beinhalten Hotel- oder Ferienhausübernachtungen, Skipässe, Restaurant- und Museumsbesuche sowie Bastelnachmittage. "Die Nachfrage nach diesen Paketen ist momentan aber eher gering", sagt Sabine May vom Fremdenverkehrsamt der Stadt. Besucher der Augustusburger Homepage fänden durch diese Pakete Anregungen für verschiedene Ausflugsmöglichkeiten. Zudem würden Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen vorgestellt. (mit hd)