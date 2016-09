Oberschule wird zum Versicherungsfall

In der Niederwiesaer Einrichtung gibt es ein Abwasserproblem im Keller. Die Suche nach Ursachen und Verursachern läuft. Sie verspricht kompliziert zu werden.

Von Eva Marie Stegmann

erschienen am 15.09.2016



Niederwiesa. Wenn es stark regnet in Niederwiesa, müffelt es im Keller der Oberschule. Außerdem sind die Gebäudemauern feucht. Das ist - zumindest für Lehrer, Schüler und Eltern - nicht neu. Jetzt ist während der Bauarbeiten an der Schule das Rätsel, woran das liegt, offenbar gelüftet: Es handelt sich um Abwasser der nahe gelegenen Wohngebiete "Am Zapfenbach" und "Terrassensiedlung". Die Suche nach dem oder den Verantwortlichen läuft, und das Thema Abwasser in der Oberschule beschäftigt nun auch die Versicherungen.

Laut Ulrich Pötzsch, Technischer Geschäftsführer des zuständigen Zweckverbands Kommunale Wasserversorgung/Abwasserentsorgung "Mittleres Erzgebirgsvorland" (ZWA), sind - vereinfacht ausgedrückt - Baumwurzeln in der Hauskanalanschlussleitung der Schule, die das Abwasser in die öffentliche Kanalisation leiten soll, das Problem. An diese Leitung sind auch die Druckleitungen der nahegelegenen Wohngebiete "Am Zapfenbach" und "Terrassensiedlung" angebunden. Bei zu hohem Wasseraufkommen ist sie überfordert, unter anderem wegen der Wurzeln - das Nass drückt deshalb, was es eigentlich nicht soll, in die ohnehin schon prall gefüllten Drainagerohre hinein. Die sind rund um das Schulgebäude verlegt worden, um Grundwasser vom Baukörper abzuleiten. Der Effekt: Die Wände werden feucht, bei Starkregen steht Wasser im Keller.

Pötzsch erklärt, dass der ZWA die Wohngebiete, die in den 90er-Jahren entstanden sind, schlicht deshalb mit an die schuleigene Kanalleitung angeschlossen hat, weil die Druckleitungen direkt daran vorbeigelaufen wären. Die Bäume sind nachträglich gepflanzt worden.

Kommende Woche soll eine neue Entwässerungsleitung von der Oberschule bis zur öffentlichen Kanalisation in der Mühlenstraße verlegt werden, also um die Bäume herum, deren Wurzeln den Abwasserfluss behindern.

Als Heike Kuksch, Sachgebietsleiterin im Niederwiesaer Bauamt, dem Gemeinderat auf der jüngsten Sitzung von dem Problem berichtete, war die Entrüstung unter den Räten groß. Ulrich Wießner (CDU) sprach von einem "Riesenskandal". Darüber, dass das Problem wegen der Gesundheit der Kinder sofort behoben werden muss, waren sich an diesem Abend alle genauso einig wie darüber, dass der Wasserversorger für die neue Leitung und die Trockenlegung der Mauern zahlen muss, weil er die Leitungstrasse nicht ordnungsgemäß verlegt habe. Es wurde nämlich die These in den Raum gestellt, dass der Druck, mit dem das Abwasser aus den Wohngebieten ankommt, zu stark für die Leitungen der Schule sei.

Die Mängelanzeige landete wenige Tage später auf dem Tisch des ZWA. Dort sieht man die Sache mit der nicht-ordnungsgemäßen Verlegung anders. Die Anzeige ist jetzt, so Ulrich Pötzsch, der Haftpflichtversicherung übergeben worden. Wer die Kosten für die Trockenlegung der Mauern und die Neuverlegung der Leitung nun trägt, hänge vom Ergebnis einer Untersuchung ab. Die verspricht umfangreich zu werden. Denn: "So einfach ist es nicht, den alleinigen Verursacher auszumachen. Es kann gut sein, dass mehreren Beteiligten Fehler vorgeworfen werden könnten", sagte Ulrich Pötzsch.

Beteiligt bei der Erschließung der Wohngebiete "Am Zapfenbach" und "Terrassensiedlung" Anfang der 90er-Jahre seien unter anderem Gemeinde, Planungsbüros, Bau- und Ausrüstungsfirmen sowie Genehmigungsbehörden gewesen.

Auch das komplette Abwassersystem in und um die Schule müsse unter die Lupe genommen werden. Pötzsch bringt beispielsweise die Rückstausicherung der Oberschule mit ins Spiel, und die Frage, ob sie regelmäßig entsprechend dem technischen Regelwerk gewartet worden sei. "Das wird eine Gratwanderung, um die Ursachen und damit die Verursacher festzustellen", fasste er zusammen.

Die Gemeinde hatte schon länger eine Trockenlegung geplant. Kämmerer Mirco Ott sagte dazu auf Anfrage: "Es muss geprüft werden, inwiefern die im ursprünglich geplanten Umfang nach der Neuverlegung der Leitung noch erforderlich ist."