Oederan: Kleine Forscher lieben große Blubberblasen

erschienen am 16.11.2016



Richtig viel Puste ist nötig, um einen gewaltigen Seifenblasenberg aus dem Becher blubbern zu lassen. Das haben die Oederaner "Sonnenland"-Kinder beim Forschertag in ihrer Kindertagesstätte gelernt. Das und noch viel mehr. Naturwissenschaftliches Entdecken und Lernen - dabei werden Phil Markert, Zac Jogsch, Noel Zielke, San Diego Beer, Aurora Weiß (v. l.) aus der Gruppe der Vier- bis Fünfjährigen, hier mit Erzieherin Anne Wagner, regelmäßig unterstützt. Seit mehr als zehn Jahren bemüht sich das 15-köpfige Kita-Team, bereits in der frühkindlichen Bildung den Grundstein für wissenschaftlichen Nachwuchs zu legen. Als erste Kindertagesstätte im Landkreis Mittelsachsen erhielt die Einrichtung zum dritten Mal das Zertifikat "Haus der kleinen Forscher". Ein Titel, bei dem die langfristige Vermittlung von naturwissenschaftlichen, mathematischen und technischen Inhalten in Kitas gewürdigt wird. Das gleichnamige Netzwerk gilt als bundesweit größte Frühbildungsinitiative.