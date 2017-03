Oederan: Knapp 70 Gäste lauschen Sonntagsplauderei

erschienen am 05.03.2017



Ganz im Zeichen des Theaters hat am Sonntagnachmittag eine neue Folge der Reihe "Lebendiges Museum" im Bürgersaal Oederan gestanden. Wie Erika Wünsch, Kulturverantwortliche der Stadtverwaltung, berichtete, waren knapp 70 Zuschauer gekommen, um dem Gespräch Birgit Lehmanns in der Rolle der Kammerzofe Agnes vom Hohen Stein mit dem Baritonsänger Elias Han, dem Dirigenten und Pianisten Alexander Livenson und dem Dramaturgen Christoph Nieder vom Mittelsächsischen Theater zu folgen. Es ging um das Geschehen hinter der Bühne und auch um Anekdoten. Am Klavier begleitet von Livenson, gab Han Kostproben seines Könnens. Die nächste Veranstaltung der Reihe ist für den 12. November geplant. (röpf)