Oederan: Miniaturpark möglicher Ausweich-Standort für Eisbahn

erschienen am 03.03.2017



Die Bauarbeiten am Rathaus in Oederan werden sich weiter verzögern und in diesem Jahr nicht mehr zu Ende gebracht. Das bedeutet auch, dass die Eisbahn ein weiteres Jahr nicht auf ihrem angestammten Platz auf dem Markt aufgestellt werden kann. In diesem Winter fand sie auf dem Parkdeck an der "Stanze" ein neues Domizil. Während der Sitzung des Stadtrates am Donnerstag wurde nun der Parkplatz vor dem Miniaturpark "Klein-Erzgebirge" als neuer Standort ins Gespräch gebracht. Stadtrat Stephan Drichelt, gleichzeitig neuer Geschäftsführer des Klein-Erzgebirges, zeigte sich sofort interessiert und auch gesprächsbereit. Auch Marco Metzler vom Stadtmarketingverein war nicht abgeneigt, zumal er sich wünsche, dass die "Stanze" im kommenden Winter wieder einen Mieter hat, und das Parkdeck deshalb nicht mehr zur Verfügung stehe, wie er sagte. (tre)