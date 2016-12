Oederan: Polizist stellt mutmaßlichen Tankbetrüger

erschienen am 23.12.2016



Oederan. Ein Polizist, der eigentlich nicht im Dienst war, hat am Donnerstag einen mutmaßlichen Tankbetrüger in Oederan gefasst und seinen Kollegen übergeben. Wie die Beamten mitteilten, hatte ein Unbekannter an der Tankstelle an der Freiberger Straße einen Renault Laguna mit Leipziger Kennzeichen betankt. In der Zwischenzeit suchte sein Beifahrer die Toilette der Tankstelle auf. Der Fahrer fuhr ohne die Rechnung zu begleichen davon. Sein Beifahrer verließ nach dem Toilettengang das Tankstellengelände zu Fuß in Richtung Freiberg.

Mitarbeiter der Tankstelle baten einen Kunden - einen Beamten der Bereitschaftspolizei Sachsen - dem Mann hinterher zu fahren. Er konnte den 29-Jährigen stellen. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Kennzeichen am Laguna am vergangenen Mittwoch in Leipzig ebenfalls von einem Renault Laguna gestohlen worden waren. Nach den ersten polizeilichen Maßnahmen wurde der 29-Jährige wieder aus der Dienststelle entlassen. (fp)