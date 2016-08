Oederan: Regiomarkt statt Supermarkt?

Edeka verlässt das Stadtzentrum. Für die Senioren aus dem nahen Wohnheim eine Tragödie. Die Stadt arbeitet jetzt an einem Konzept, dort einen Regiomarkt zu etablieren. Die Senioren sind skeptisch.

Von Eva Marie Stegmann

erschienen am 27.08.2016



Oederan. Ursula Müller ist 86 Jahre alt, alleinstehend und hat Schmerzen, wenn sie längere Strecken laufen muss. Die Oederanerin lebt im betreuten Wohnheim "Kastanienhof". Weil der Edeka im Einkaufszentrum "Zur Stanze" keine fünf Minuten entfernt ist, kann sie trotz ihrer Gebrechen selbstständig Lebensmittel holen. Doch der Supermarkt will Ende des Jahres an den Stadtrand ziehen.

Nach der Stadtratsitzung am Donnerstag gibt es möglicherweise Hoffnung für die zumeist allein lebenden Senioren. Ein Regiomarkt könnte in der "Stanze" einziehen. "Mit Produkten regionaler Erzeuger, etwa von Bauern und Agrarunternehmen", erklärte der städtische Marketingmanager Marco Metzler am Donnerstag den Stadträten. Andrea Pötzscher, Regionalmanagerin beim ebenfalls an dem Konzept beteiligten "Verein zur Entwicklung der Erzgebirgsregion Flöha- und Zschopautal", sagte: "Es wäre über Oederan hinaus eine einzigartige Sache." Die Idee will die Kommune auch beim Städtewettbewerb "Ab in die Mitte" in den Ring werfen.

Bürgermeister Steffen Schneider (Freie Wähler): "Ich bin sehr froh darüber. Denn wir haben alle Supermarkt-Ketten angefragt, keiner will in die ,Stanze' ziehen." Die Stadträte teilten Schneiders Begeisterung, im Gegensatz zu den im Publikum sitzenden Senioren. Ingrid Herrmann: "Das reicht uns nicht, es fehlen die Waren des täglichen Bedarfs. Mehl, Öl, Dosenfisch, Zucker, Zimt ..."

Ein Einwand, den Marco Metzler, der sich für die Damen einsetzt und etwa die Drogerie überzeugte, ihr Sortiment aufzustocken, gut verstehen kann. "Wir müssen erst einmal herausfinden, welches Sortiment gebraucht wird." Dann sei durchaus vorstellbar, dass eine Ecke mit Waren für den täglichen Bedarf Bestandteil des Regiomarktes werden könne.

Stadträtin Edeltraud Schellig, Inhaberin des Edeka-Marktes, sagte nach der Sitzung, dass sie einen Lieferservice plane, sobald der Edeka umgezogen ist. "Nein", Ingrid Herrmann lehnt das gestern auf "Freie Presse"-Nachfrage ab, "uns geht es um das Gefühl, noch selbstständig zu sein." Marianne Kemper, 82: "Wir unterhalten uns gern mit anderen Kunden, der Kontakt würde wegfallen." Maria Morgenstern, 82: "Das betreute Wohnen versprach, dass Einkaufsmöglichkeiten zentral liegen." Auch Maxim Steinhardt, Chef der Agrargenossenschaft Memmendorf, die ihre Produkte im Regiomarkt anbieten könnte, war skeptisch. Er war als einer der Ideengeber mit im Stadtrat. "Wir verbrennen unser Geld gerade jeden Tag auf dem Milchmarkt. Wir machen mit, wenn es für uns wirtschaftlich ist."

Nun hängt alles von der Machbarkeitsstudie ab, die die Stadt mit Fördermitteln des Bundesprogramms Landaufschwung in Auftrag gibt. "Unter welchen Voraussetzungen kann es klappen? Ist es wirtschaftlich? Welche Waren brauchen wir?", zählte Metzler einige Fragen auf, die erst geklärt werden müssten.

Andrea Pötzscher stellte gestern gegenüber "Freie Presse" klar: "Waren des täglichen Bedarfs wird es geben, wenn die Studie sagt, dass es für den Erfolg notwendig ist. Einen Tante-Emma-Laden wollen wir nicht."