Oederan feilt weiter an Idee für Regiomarkt

Die frühere Edeka-Fläche im Einkaufspark "Zur Stanze" könnte von Direktvermarktern genutzt werden. Die Nachnutzung von Handelsobjekten stellt auch andere Kommunen vor Herausforderungen.

Von Steffen Jankowski

erschienen am 10.03.2017



Oederan/Schellenberg. Eine endgültige Lösung gebe es noch nicht, sagt Marco Metzler von der Stadtverwaltung Oederan: "Aber wir feilen weiter an der Idee, in der 'Stanze' einen Regiomarkt zu etablieren." Er sei mit mehreren Interessenten im Gespräch, die sich vorstellen könnten, als Direktvermarkter ihre Produkte in dem Einkaufsmarkt an der Chemnitzer Straße in Oederan anzubieten, so der Wirtschafts- und Tourismusförderer weiter.

Platz dafür wäre vorhanden: Seit dem Umzug von Edeka an die Freiberger Straße stehen in dem 1998 eröffneten Komplex rund 840 Quadratmeter Verkaufsfläche sowie die zugehörigen Lagerräume leer. Was für Handelsketten mittlerweile als eine Art Mindestmaß gilt, ist für kleinere Gewerbetreibende aus der Region jedoch schon mindestens eine Nummer zu groß. Deshalb werde darüber nachgedacht, so Metzler, "mehrere Partner ins Boot zu holen, die Fläche zu teilen und das Risiko zu splitten."

Die Regiomarkt-Idee war Mitte November vorigen Jahres mit einem zweiten Preis beim Wettbewerb "Ab in die Mitte - die City-Offensive Sachsen" ausgezeichnet worden. Das Preisgeld von 20.000 Euro soll genutzt werden, so der Wirtschaftsförderer, um notwendige Investitionen zu unterstützen. Denn die Machbarkeitsstudie zu dem Projekt habe ergeben, daraus macht Metzler keinen Hehl, "dass es sehr schwierig wird, die Kosten zu decken". Zum einen spiele dabei die Kaufkraft in der Region, zum anderen aber auch die örtliche Gegebenheit eine Rolle: "Die Kunden wünschen sich einen Parkplatz direkt an der Bundesstraße und dahinter den Markt - bei der 'Stanze' ist es genau andersrum."

Der Handel hat es schwer in Kleinstädten und auf dem Land - das weiß auch Dietmar Blichmann. Der Stop&Shop-Kaufmann aus dem Frauensteiner Ortsteil Nassau lässt seinen Einkaufsbus seit vorigem Monat auch in der Gemeinde Leubsdorf halten. "In Leubsdorf gibt es eine ganz neue Qualität der Zusammenarbeit", sagt Blichmann. "Der Bürgermeister ist auf uns zugekommen und hat uns gefragt, ob wir in seine Orte kommen könnten."

Zuvor sei er stets selbst über Land gefahren und habe sich nach möglichen Standplätzen für seinen mobilen Laden umgesehen, so der Frauensteiner: "Orte, in denen es noch ein Geschäft gibt, sind dabei für uns tabu - die haben es schon schwer genug." Blichmanns Bus ist von Neuhausen bis Großschirma sowie von Hermsdorf bis Leubsdorf unterwegs.

Das Angebot finde in letztgenannter Gemeinde guten Anklang, speziell in Leubsdorf und am Bahnhof in Hohenfichte sei die Resonanz sogar ausgezeichnet. In Marbach dagegen müsse noch einmal über die Haltestellen nachgedacht werden. Auch in Schellenberg sei das Ziel, "noch weiter hoch ins Dorf zu gelangen. Der Schnee hat uns bisher aber keinen Platz dafür gelassen." Derzeit stehe das Einkaufsmobil am ehemaligen Edeka-Markt. Dieser wiederum hatte Ende 2016 geschlossen. Als ein Grund dafür waren Umsatzeinbußen durch den Straßenbau im Ort genannt worden.

Bis zum Abschluss der Arbeiten dürfte sich auch kaum ein neuer Betreiber für den 640-Quadratmeter-Markt finden, urteilt Dirk Fröhlich (CDU) als Bürgermeister von Leubsdorf: "Der Straßenbau soll bis 2018 andauern. In den nächsten zwei Jahren geht wahrscheinlich kein Händler das Wagnis ein." Er sei daher froh über die Stop&Shop-Alternative.

Oederan und Schellenberg sind keine Einzelfälle. Auch in Halsbrücke und selbst in Freiberg stehen ehemalige Supermärkte leer. In Weißenborn konnte die Kaufhalle nur dadurch wiederbelebt werden, dass die Gemeinde das Objekt gekauft und saniert hat.