Ortsstraßen-Sanierung sorgt für Ärger

Die Borstendorfer sehnen eine Sanierung ihrer Durchfahrtsstraße herbei. Doch sie müssen noch warten. Das hat auch mit den Bauarbeiten im wenige Kilometer entfernten Schellenberg zu tun.

Von Michael Sellger

erschienen am 09.11.2016



Borstendorf/Schellenberg. Eigentlich sind es gute Nachrichten für die Borstendorfer: Die Staatsstraße 235, die mitten durch ihren Ort führt, soll saniert werden. Die Straße ist seit Jahren ein holpriger Flickenteppich, der sich an vielen Stellen verengt und bei Gegenverkehr zum Abbremsen zwingt. Doch bis es soweit ist, wird es wohl noch mehrere Jahre dauern. Das nur wenige Kilometer entfernte Schellenberg ist nicht nur ein Anlass für Verzögerung. Es illustriert auch, welche Probleme entstehen können, wenn eine Ortsdurchfahrt saniert wird.

Das Planfeststellungsverfahren, an dessen Ende das Baurecht steht, für die Borstendorfer Straße läuft derzeit unter Regie der Landesdirektion Chemnitz. Laut der Behörde könnte es bereits im Frühjahr 2017 abgeschlossen sein. Trotzdem liegt der Baubeginn in weiter Ferne. Frühestens im Dezember 2018 heißt es derzeit. Nicht nur, weil zuerst Ausführungsplanung und hierauf die Ausschreibung kommen. Sondern auch wegen Schellenberg. Dort wird nämlich die durch den Ort führende S 236 ausgebaut. Bis dahin weichen viele Autofahrer auf die Staatsstraße 235 in Borsendorf aus - gleichzeitige Bauarbeiten in Borstendorf sind deshalb ausgeschlossen.

Würde in Schellenberg alles streng nach Plan laufen, könnte die Staatsstraße im Dezember 2018 für den Verkehr freigegeben werden. Doch die Maßnahme läuft alles anderes als reibungslos. Denn zunächst war vorgesehen, dass der Bereich Höllberg für den Fahrzeugverkehr offen bleibt und zunächst nur auf Höhe des Edeka Marktes gebaut wird. Das ist aber nach einer Überarbeitung des Bauablaufplanes nicht der Fall. Vielmehr ist die Ortsdurchfahrt des Leubsdorfer Ortsteils zwischen der Kreuzung Höllmühle sowie dem Ortsausgang Richtung Augustusburg voll gesperrt.

Da die Baumaßnahme selbst auch etwa zwei Jahre dauern wird, so das Landesamt für Straßenbau und Verkehr, müssen sich die Borstendorfer noch einige Jahre gedulden, bis sie sich über eine neue Ortsdurchfahrt freuen können. Soviel Geduld hat Ulrich Pötzsch indes nicht. Er ist der technische Geschäftsführer des Zentralen Abwasserzweckverbandes (ZWA) mit Sitz in Hainichen. Der ZWA ist gesetzlich verpflichtet, zahlreiche Borstendorfer Haushalte, die heute noch Kleinkläranlagen nutzen, an die öffentliche Abwasserversorgung anzuschließen. Für diese Arbeiten muss der ZWA auch an etlichen Stellen Straßenarbeiten durchführen. Eigentlich hätte der ZWA diese Arbeiten bereits bis Ende 2015 erledigen müssen, doch hat er eine Fristverlängerung ausgehandelt - es würde Zeit und Kosten sparen, die Sanierung der Ortsdurchfahrt und die Arbeiten an der Abwasserentsorgung gleichzeitig abzuwickeln. Pötzsch hat deshalb eine weitere Fristverlängerung beim Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL) beantragt, doch sehr optimistisch ist er nicht. "Es ist möglich, dass der ZWA seine Arbeiten nicht zeitgleich zum Straßenbau erledigen kann, da wir ansonsten Probleme mit der Finanzierung bekommen", so Pötzsch.

Die Sächsische Aufbaubank (SAB) fördert die Baumaßnahme des Verbandes, andernfalls würden die vollen Kosten auf die Gebührenzahler umgelegt. Die Bauarbeiten an der Abwasserentsorgung ein zweites Mal zu verschieben, ist also sowohl vom Umweltministerium als auch von der Aufbaubank abhängig. Dahinter steht ein Dickicht an gesetzlichen Vorschriften, Förderungsbedingungen und Fristen. "Ich warte die Einzelfallprüfung der Aufbaubank ab, denn für den ZWA ist das Förderrecht höher einzuschätzen", sagt er. Und wenn SAB eine Verschiebung ablehnt? "Dann müssen wir früher bauen, auch auf die Gefahr hin, dass das Probleme verursacht", so Pötzsch. Zweifache Straßenarbeiten kurz nacheinander wären die Folge. Teuer, unsinnig obendrein. Das sieht auch Pötzsch so: "Wie hieß es früher immer? Wir bauen auf, wir reißen nieder, Arbeit gibt es immer wieder." (mit kbe)