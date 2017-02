Ortsumfahrung: Baurecht nicht in Sicht

Beim Weiterbau der Trasse in Flöha spielt Tempo keine Rolle mehr. Zu groß ist die Angst vor einem erneuten Scheitern vor Gericht.

Von Matthias Behrend

erschienen am 01.02.2017



Flöha. Die Frage, wann es Baurecht für den Weiterbau der Ortsumfahrung Flöha geben könnte, beantwortet die Landesdirektion Sachsen nur noch ausweichend: "Das Verfahren ist ergebnisoffen, sodass gegenwärtig ein Termin für den Erlass eines Planfeststellungsbeschlusses noch nicht seriös benannt werden kann." Im Klartext heißt das: Der Weiterbau steht in den Sternen.

Nach sechs Jahren Planung liegen die Unterlagen für den zweiten Trassenabschnitt bis nach Falkenau seit Juli 2015 in der Landesdirektion vor. Damals hieß es noch, dass nach Auslegung, Erörterung der Einwände und Anhörung 2017 mit dem Planfeststellungsbeschluss gerechnet werden kann. Für die Anhörung, die am 18. und 19. Januar hinter verschlossenen Türen in der Landesdirektion stattfand, waren 15private Einwender und 30 Träger öffentlicher Belange - also zum Beispiel Kommunen, Landkreis, Behörden, Feuerwehr oder Rettungsdienste - sowie Umweltverbände eingeladen. Nicht alle nutzten die Gelegenheit, sich zu äußern, heißt es aus der Landesdirektion. Einzelheiten waren dazu nicht zu erfahren.

Nachdem Naturschützer 2009 vor dem Bundesverwaltungsgericht eine komplett neue Planung für den zweiten Trassenabschnitt erzwungen hatten, sind die Landesdirektion und die Deges, die im Auftrag des Freistaates das Vorhaben koordiniert, fieberhaft bemüht, ein erneutes Scheitern vor Gericht zu vermeiden. Hinzu kommt die sogenannte Uckermark-Entscheidung - ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 21. Januar 2016, das dem Naturschutz im öffentlichen Beteiligungsverfahren bei der Planung von Infrastrukturprojekten einen besonderen Stellenwert einräumt.

Im vergangenen Frühjahr hatte es erneut einen Vor-Ort-Termin gegeben, bei dem naturschutzrechtliche Belange untersucht wurden. Daraus resultierende Gutachten sollen mit den geänderten Planunterlagen öffentlich ausgelegt werden. Auch die ursprünglichen Pläne werden noch einmal ausgelegt - um Formfehler zu vermeiden, heißt es aus der Landesdirektion. Nach der Auslegung folgt wieder eine Bewertung der Einwände sowie eine Anhörung.

Der Vorsitzende des Naturschutzverbandes Sachsen und erklärte Trassengegner Tobias Mehnert hatte in der Vergangenheit wiederholt geäußert, dass er die Pläne für nicht genehmigungsfähig hält. Man werde die weiteren Planungsschritte beobachten und sich am Anhörungsverfahren beteiligen, sagte er gestern. Kritikpunkt ist neben den hohen Kosten die geplante Brücke über die Flöha-Aue. Das Bauwerk soll 576 Meter lang und 14 Meter hoch sein. Mit den 22 Millionen Euro für den zweiten Trassenabschnitt werden sich die Gesamtkosten für die Ortsumfahrung Flöha voraussichtlich auf 75 Millionen Euro summieren.