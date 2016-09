Piraten entern Spielplatz-Schiff

Von Thomas Reibetanz und Claudia Dohle

erschienen am 05.09.2016



Erdmannsdorf. Der Augustusburger Bürgermeister schmiss am Sonntag mit Dukaten nur so um sich. Zumindest in seiner Rede zum neuen Erdmannsdorfer Piraten-Spielschiff, die hielt Dirk Neubauer nämlich in "Piratendeutsch" und stilechtem Piratenoutfit: Hut, Frack und Hemd.

Nachdem der Bürgermeister das Schiff hochoffiziell eröffnet hatte, konnten die Kinder, allesamt in Piratenkluft, gar nicht mehr von der neuen Attraktion im Freibad lassen. "Am liebsten mag ich das Lenkrad", sagte Kindersteuermann Pascal Lohs. Der Achtjährige und sein sechsjähriger Bruder Erik schaukelten auf der Brücke und tollten auf dem Spielschiff herum. Genau das hatten sich die Wegbereiter des 40.000 Euro teuren Geräts gewünscht. Unter der Fittiche des Fördervereins Freibad Erdmannsdorf wurden dafür Gelder vom Programm "Landaufschwung" beantragt - und bewilligt. 80 Prozent bekamen die Erdmannsdorfer von dieser Summe für ihr Spielschiff. Den Rest erbrachten sie in Eigenleistung. Dabei wurde auch kräftig geschwitzt. "Ich habe jeden Tag nach Feierabend mitgearbeitet. Es waren gefühlt tausend Schrauben", sagte Steffen Jäschke vom Förderverein gestern. Das ehrenamtliche Engagement ist Voraussetzung dafür, die Fördergelder von Landaufschwung überhaupt erst zu bekommen. Dafür darf, erklärte Andrea Pötzscher, Projektkoordinatorin des Vereins zur Entwicklung der Erzgebirgsregion Flöha- und Zschopautal, kein Geld aus anderen Fördertöpfen fließen und die Projekte müssen durch Vereine oder Privatpersonen umgesetzt werden. "Damit lässt sich richtig viel bewegen, ich kann allen nur ans Herz legen, sich dort zu bewerben", sagt Pötzscher. Das Programm gibt es seit Anfang des Jahres. Die Erdmannsdorfer waren mit die ersten, die ihren Antrag gestellt haben.

Und da das Förderprogramm eigentlich nur für Ideen gedacht ist, die die Region auf besondere Art beleben, ist das Piratenschiff auch nicht einfach nur ein Spielgerät: Der komplette Bereich, auf dem es steht, ist barrierefrei und damit auch für gehbehinderte Begleiter der spielenden Kinder zugänglich.

Zum großen Fest gestern gehörte nicht nur die Piraten-Rede vom Bürgermeister. Im Anschluss mussten die Kinder selbst noch beweisen, dass sie dem Schiff würdig sind und durften die Piratenprüfung ablegen. Die tapferen Männer und Frauen mussten zum Beispiel ihr Können im Ankerziehen und Schatztauchen demonstrieren. Zum Toben gab es eine Piratenhüpfburg. (mit emst)

