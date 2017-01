Problemzone Altstadt

Experten sagen voraus, dass in Oederan im Jahr 2030 nicht einmal mehr 7000 Menschen leben. Und dass es dadurch mehr Leerstand geben wird. Den Verfall alter Gebäude zu verhindern, sei nun die dringendste Aufgabe.

Von Thomas Reibetanz

erschienen am 27.01.2017



Oederan. Die Altstadt mit ihren teils denkmalgeschützten Häusern ist ein Trumpf und gleichzeitig eines der größten Probleme der Stadt Oederan. Das hat eine Studie der Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH aus Dresden im Auftrag der Stadtverwaltung zum Ergebnis. Denn zum einen böten die engen Gassen und schönen Gebäude sehr viel Lebensqualität, zum anderen stünden aber auch viele Häuser leer und müssten vor dem Verfall gerettet werden, damit das historische Stadtbild nicht leidet.

"Die ist insbesondere mit Blick auf die prognostizierte Bevölkerungsentwicklung eine ganz wichtige Aufgabe der Stadt", sagte Wüstenrot-Mitarbeiterin Corina Dietrich, die in der vergangenen Woche den Entwurf für das Integrierte Stadtentwicklungskonzept vorstellte. In der Analyse gehen die Experten davon aus, dass 2030 weniger als 7000Menschen in Oederan leben werden. Derzeit sind es etwa 8100. Auswirkungen wird diese Entwicklung vor allem auf die Kernstadt Oederan, hier insbesondere auf die Alt- und die Unterstadt, haben, heißt es in der Studie. Um das Ziel des Stadtentwicklungskonzeptes, das mit "Lebendiges und buntes Oederan - aktives Zentrum einer attraktiven Region" umschrieben wurde, zu erreichen, müsse vor allem verhindert werden, dass aktuell leerstehende Häuser weiter verfallen, so Expertin Corina Dietrich. Und weiter: "Es müssen Nachmieter für Häuser gefunden werden, deren Bewohner jetzt alt sind und bald ausziehen müssen." Dies sei die Hauptaufgabe in den kommenden Jahren.

Laut Erhebung der Wüstenrot GmbH stehen derzeit 473 von 4557Wohnungen in ganz Oederan leer. Allein in der Kernstadt sind es 367 von 2661 Wohnungen, den größten Anteil dort hat das Altstadtquartier. Hier sind 168 von 664 Wohnungen unbewohnt.

Doch wie sollen vor allem private Häuslebauer für den Erwerb alter Gebäude begeistert werden, deren Sanierung durch Denkmalschutzauflagen oft um ein Vielfaches teurer ist als der Bau eines neuen Eigenheimes? Petra Wolf, Leiterin des Oederaner Bauamtes, bietet Unterstützung an. "Wenn sich Privatleute für den Erwerb einer solchen Immobilie interessieren, können wir gern helfen", sagt sie. "Allerdings nicht mit finanziellen Mitteln, sondern vielmehr bei der Suche nach Fördermöglichkeiten."

Deren gibt es genügend, so zum Beispiel über die Stiftung Denkmalschutz, städtebauliche Fördermaßnahmen des Bundes oder auch ländliche Entwicklungsprogramme. Allerdings sind Eigenmittel unabdinglich, auch müsse jeder Fall einzeln betrachtet werden, so die Bauamtschefin. "Es sind verschiedene Auflagen zu erfüllen, um Fördermittel zu erhalten. Wir können die Häuser ja nicht einfach verschenken und hoffen, dass alles gut geht."

Bürgerbeteiligung Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (Insek) für Oederan ist Grundlage für die Beantragung öffentlicher Fördermittel und soll bis April vom Stadtrat beschlossen werden. Vorher haben die Einwohner die Chance, dieses Konzept mitzugestalten. Ab morgen ist der Entwurf auf der Internetseite der Stadt einzusehen. Anregungen und Vorschläge nimmt die Stadtverwaltung bis zum 10. Februar unter der Telefonnummer 037292 27164 entgegen.