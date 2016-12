Prozess: Angeklagter äußert sich erstmals

erschienen am 20.12.2016



Flöha/Chemnitz. Am Chemnitzer Landgerichtsprozess gegen einen 43-jährigen Mann aus dem Raum Flöha hat sich heute erstmals der Angeklagte zu den Vorwürfen geäußert. Ihm wird Betrug in mehr als 200 Fällen vorgeworfen. Laut Anklageschrift habe er zwischen 2006 bis 2010 Darlehen von Privatleuten in Höhe von insgesamt rund 4,3 Millionen Euro eingenommen. Den Großteil des Geldes hatte er an der Börse verspekuliert, er konnte die Darlehen letztlich nur teilweise zurückzahlen. In seiner heutigen Aussage vor Gericht wies der Beschuldigte jegliche Betrugsabsicht zurück und erklärte, dass es ihm leid tue. Seit Anfang November verhandelt die Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts in dem Mammutprozess . Zahlreiche Geschädigte unter anderem im Raum Flöha, Chemnitz und dem Erzgebirge haben bereits als Zeugen ausgesagt. Am 9. Januar wird das Verfahren fortgesetzt. (vt)