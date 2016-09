Regiomarkt-Idee sorgt in Oederan fÃ¼r bÃ¶ses Blut

Regiomarkt-Idee sorgt in Oederan für böses Blut

Über den geplanten Markt redet derzeit die ganze Stadt. Dabei ist ein ähnliches Geschäft gerade gescheitert. Die Inhaber fühlen sich hintergangen.

Von Eva Marie Stegmann

erschienen am 02.09.2016



Oederan. Franziska Huber aus Oederan ist enttäuscht. "Als ich über den Regiomarkt in der Zeitung las, war das wie ein Faustschlag für mich", sagt sie. Gemeinsam mit ihrem Vater André betrieb sie bis vor kurzem das "Maeggis", einen Laden mit regionalen Produkten in der Großen Kirchgasse, mitten in der Oederaner Innenstadt. Doch die Geschichte nahm kein gutes Ende. Und dass die Stadt nun ein ähnliches, wenn auch deutlich größeres Geschäft im Einkaufsmarkt "Zur Stanze" ansiedeln will, sorgt für jede Menge böses Blut.

Wenn der Edeka aus dem Einkaufscenter "Zur Stanze" Ende des Jahres auszieht, könnten auf der dann leer werdenden Verkaufsfläche in großem Stil Produkte direkt vom Imker, Landwirt oder Fischzüchter verkauft werden. "Die Vertreter der Stadt Oederan haben unsere Philosophie in vielen Punkten einfach nur kopiert. Und durch die Hilfe des Staates kann dieses Projekt viel größer und mit deutlich mehr Marketing umgesetzt werden", ist sich die ehemalige Maeggis-Inhaberin sicher. Denn: Für einen Sieg bei dem Wettbewerb "Ab in die Mitte", wo Oederan das Regiomarkt-Projekt in den Ring geworfen hat, winkt ein Preisgeld. "Ich bin davon überzeugt, dass die Stadt Oederan auch nichts dafür tun wird, Läden, wie wir es waren,zu halten", so Franziska Huber. "Im Gegenteil: Lieber wird ein Riesen-Tempel wie der neue Edeka gebaut." Der Vorwurf trifft Marco Metzler, den Oederaner Stadtmanager, hart. "Wir haben das 'Maeggis' immer unterstützt. Den Regiomarkt kann man nicht mit dem Geschäft der Hubers vergleichen." Er sei deutlich größer angelegt und solle Kunden aus Nah und Fern anziehen. Das "Maeggis" habe das aufgrund der kleinen Ladenfläche und der beschränkten Produktauswahl einfach nicht leisten können.

Auch die Hubers hätten in den Regiomarkt einbezogen werden sollen. Allein: Sie wollten nicht. Franziska Huber sagt auch, warum: "Wir wünschen uns eine Innenstadt mit kleinen und mittleren Läden." Was aus Metzlers Sicht ein partnerschaftliches Hilfsangebot war, empfand sie als Affront. Sie ist enttäuscht, auch von den Kunden: "Ich denke, die Menschen sind einfach nicht bereit, Regionalität und Direkt-Erzeuger zu unterstützen und dafür einen Euro mehr auszugeben." Bei ihren Stammkunden hingegen wolle sie sich herzlich bedanken.

Die Idee der Hubers begeisterte am Anfang alle. Metzler erinnert sich noch genau daran, wie Franziska Huber und ihr Vater André 2014 bei ihm vorsprachen. "Wir sagten sofort: Das müssen wir unterstützen." Zuerst schien das "Maeggis" auf einem guten Weg. Im Januar 2015 eröffneten sie. Es war viel los, erinnert sich Franziska Huber, der Bürgermeister sei da gewesen, Gewerbevereinschef Thomas Kruse, Marco Metzler, einige Stadträte. Kruse und Metzler schafften einen Kühlschrank heran und Aufsteller, halfen bei der Öffentlichkeitsarbeit.

Doch im März 2016, sagt die "Maeggis"-Inhaberin, habe sich das Blatt gewendet. Die Kunden blieben aus - zudem kursierten falsche Gerüchte über eine bevorstehende Schließung. Als es schlechter und schlechter wurde mit dem Umsatz, hätten sie im Juli tatsächlich entschieden, aufzugeben. Marco Metzler: "Das war sehr, sehr schade, denn wir kämpfen hier um jeden kleinen Laden in der Innenstadt." Möglicherweise, vermutet er, hatte der Kundenschwund mit dem Umzug des Rathauses zu tun. Einige Geschäfte klagten seitdem über Kundenverlust.

Schuld an der Misere ist in Hubers Augen auch der Verkauf von Milch und Gewürzen in der nahen Drogerie - diese Produkte gehörten dort nicht hin. Marco Metzler hatte den alten Damen aus dem Wohnheim Kastanienhof, die Angst vorm Wegzug des Edeka aus der Stanze haben, helfen wollen. "Deshalb ging ich zur Drogerie und fragte an, ob sie ihr Sortiment ergänzen können. Aber ich sagte sicher nicht: 'Bietet Milch an!'" Die Damen hätten ihre Wünsche vor Ort selbst genannt. Dazu Nicole Storch, Mitarbeiterin bei "Ihre Drogerie": "Ja, es gibt hier Milch, aber weder Heumilch noch frische Milch vom Bauern." Sie habe sogar Käufer zu "Maeggis" rübergeschickt und vorgeschlagen, sich beim Sortiment abzusprechen. Genau dieselbe Bitte wie in der Drogerie brachte Metzler übrigens im "Maeggis" vor. Die Kundinnen bevorzugten offenbar das preiswertere Angebot.