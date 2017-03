Rezept für den richtigen Job

In der Woche der offenen Unternehmen können Schüler hinter die Kulissen verschiedener Berufe blicken. Die Auswahl reicht von der Restaurantküche bis zum Forstbetrieb.

Von Verena Toth

erschienen am 14.03.2017



Memmendorf. "Ich wollte einfach mal sehen, was in einer Restaurantküche passiert, während man selbst im Gastraum sitzt", sagt Celina Krönert. Die 14-jährige Gymnasiastin aus Flöha interessiert sich für einen Beruf im Hotel- und Gaststättengewerbe. Auch Jasmin Kierbach aus Rosswein und Nico Giebe aus Oederan hatten sich gestern im Memmendorfer Gasthaus "Goldener Stern" für einen Blick hinter die Kulissen in der Woche der offenen Unternehmen angemeldet.

Doch es bleibt nicht nur bei einem Blick. Unter der Anleitung von Küchenchefin Romy Schütz und Köchin Karolin Heinrich greifen die Jugendlichen zur Kochschürze und backen einen Minikuchen und knusprige Waffeln. Die jungen Leute beweisen, dass sie nicht zum ersten Mal mit einem Rührgerät hantieren. Abgewogenes Mehl, abgemessene Milch und abgezählte Eier - fertig ist der Kuchenteig.

Nach etwa zwei Stunden Infotour durch Gasthaus und Hotel nehmen die jungen Gäste nicht nur ihren eigens gebackenen Kuchen mit nach Hause, sondern auch das richtige Rezept zur erfolgreichen Berufswahl. "Die wichtigsten Zutaten sind Liebe und Leidenschaft für die Arbeit", fasst Romy Schütz zusammen. Seit 23 Jahren mache sie den Job im "Goldenen Stern", und zwar mit ganzem Herzen. Genau diese Leidenschaft will sie künftigen Köchen und Kellnern vermitteln.

Für Franziska Luthardt, Geschäftsführerin des Chemnitzer Regionalverbandes des Hotel- und Gaststättengewerbes (Dehoga), ist auch deshalb eine praxisnahe Berufsorientierung, wie sie in dieser Aktionswoche geboten wird, von besonderer Bedeutung. "Der Beruf des Kochs wird in den Medien recht einseitig dargestellt. Wenn Starköche wie Melzer, Lafer und Lichter an den Herd treten, ist alles schon bereitgestellt, und es wird Show gemacht. Doch der Beruf ist viel mehr als das", macht sie deutlich.

"Im Gaststätten- und Hotelgewerbe gibt es einen großen Bedarf an Nachwuchs- und Fachkräften", sagt Andrea Tippmer, Referentin für Aus- und Weiterbildung bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Chemnitz. 45 Unternehmen im IHK-Bereich Südwestsachsen, davon 9 in Mittelsachsen, suchen im Ausbildungsjahr 2017 Nachwuchsköche. Mit 67 Angeboten rangiert der Ausbildungsberuf in den Top-Ten der freien Ausbildungsstellen auf dem Lehrstellenportal der IHK Chemnitz auf Platz neun.

Wie schwer es ist, geeigneten Fachkräftenachwuchs zu finden, hat Wolfgang Eckardt, Chef des "Goldenen Sterns" in Memmendorf, in den vergangenen Jahren hautnah erlebt. "Wir haben seit einigen Jahren nicht ausgebildet, weil wir schlicht keine geeigneten Bewerber finden konnten", erklärt er. Dennoch werde er nicht müde, den jungen Leuten seinen Traumberuf vorzustellen, mit allen Sonnen- aber auch den Schattenseiten. Drei seiner 20 Mitarbeiter haben das Handwerk bei ihm gelernt. Und er hofft, dass dank der Aktionswoche das Interesse bei den Schülern geweckt wird. Auch heute und morgen wird Küchenchefin Romy Schütz eine Schülergruppe durch ihre Küche führen, die modernen Gerätschaften vorstellen und von der Freude berichten, die ihr die Arbeit in ihrem Team bereitet.