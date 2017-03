Rodler rasen in die Sommersaison

Nach dem Winter ist vor dem Winter: Obwohl auf dem Augustusburger Hang noch der Skibetrieb läuft, blicken die Betreiber auf die Saison zurück. Gleichzeitig sind die Vorbereitungen auf die Sommermonate bereits in vollem Gange.

Von Verena Toth

erschienen am 18.03.2017



Augustusburg. Nein, verstecken müssen sich die Augustusburger mit ihrem kleinen Skihang ganz sicher nicht. Da sind sich Uwe Schreier und Jörg Hammer einig. Ebenso wie in den Wintersporthochburgen Oberwiesenthal, im Allgäu oder auf tschechischer Seite am Keilberg laufen auch auf Rosts Wiesen noch immer die Skilifte. "Seit 30. November kann man bei uns die Bretter unter die Füße schnallen, wir sind bei Tag 108. Und wir rechnen damit, dass wir den Skibetrieb auch noch etwa ein oder zwei Wochen aufrecht erhalten können", sagt Uwe Schreier.

Dennoch ziehen die beiden Geschäftsführer des Augustusburger Freizeitzentrums (AFR) schon mal eine Bilanz der vergangenen Winterwochen. "Es war für uns ein mittelmäßiger Winter", resümiert Schreier. "Für eine perfekte Saison hätten wir noch die Wochen zwischen Weihnachten und Silvester gebraucht." Mit rund 270.000 Liftfahrten könne man aber zufrieden sein. Zum Vergleich: In der schlechtesten Saison 2006/07 kamen nur 21.000 Liftfahrten zusammen. Im bisherigen Rekordwinter 2005/06 wurden die Lifte 560.000 Mal genutzt.

Die schneereichen Januarwochen zu Beginn dieses Jahres entschädigten die Nutzer und Betreiber des Skisportareals für den mäßigen Start ein wenig. "Mit rund 10.000Gästen hatten wir am 14./15.Januar ein echtes Spitzenwochenende. Nicht nur die Ski- und Snowboarder, auch die Schlittenfahrer und Langläufer kamen in Scharen", so Schreier. Selbst die Drahtseilbahn und der zusätzlich eingesetzte Pendelbus gelangten an diesen Tagen beinahe an ihre Grenzen. Besonders über den riesigen Zuspruch in den von AFR, Skiclub Augustusburg und weiteren ehrenamtlichen Helfern präparierten Loipen haben sich die Betreiber gefreut. Eine etwa 2,5 Kilometer lange Skatingstrecke und rund 15 bis 20Kilometer Langlaufloipe standen zur Verfügung. "Ohne das Mittun von vielen fleißigen Helfern und auch die Unterstützung aus dem Rathaus wäre uns das jedoch nicht gelungen", ist Schreier dankbar.

Dabei zeige sich aber wieder einmal, wie ein kleines Wintersportgebiet wie Augustusburg besonders punkten kann: "Jeder von uns ist mit Herzblut und Einsatzbereitschaft dabei. Der Lohn kommt dann von den Besuchern, die bei uns eine gute Zeit hatten", sagt der AFR-Geschäftsführer.

Eine gute Zeit sollen die Gäste auf Rosts Wiesen aber auch in der bereits gestarteten Sommersaison haben. Die Sommerrodelbahn ist schon in Betrieb, die Minigolfanlage wird in den kommenden Tagen aufgebaut. "Unser Spielplatz ist bei den jüngeren Gästen ohnehin immer beliebt", so Jörg Hammer. Mit zwölf Vollzeitkräften - vom Koch im Bistro bis zur Ticketverkäuferin am Schalter - gehen die Betreiber nun in die Sommersaison.

Was die Skisportwettbewerbe im Winter sind, ist das Drahtseilbahnfest im Sommer. "Das wird auch dieses Mal unser Jahreshöhepunkt", sagt Schreier. Gemeinsam mit dem Verkehrsverbund Mittelsachsen und der Stadtverwaltung wird die "Alte Dame" am 18. Juni zum zwölften Mal gefeiert. Seit 2006 gibt es dabei auch den spektakulären Lauf "Mensch gegen Maschine", bei dem Läufer aller Altersgruppen bergauf gegen die Standseilbahn antreten.