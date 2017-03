Schandfleck in der Altstadt soll zum Hingucker werden

Oederan hat ein Problem: Viele historische Häuser in der eigentlich schönen Altstadt stehen leer und verfallen zusehens. Eines dieser Gebäude wird nun saniert. Bauherr ist die Stadt selbst.

Von Thomas Reibetanz

erschienen am 07.03.2017



Oederan. Als stadtteilprägendes Gebäude wird es in der Beschlussvorlage für den Stadtratsbeschluss bezeichnet: Das viergeschossige Haus in der Gasse An der Spüle in Oederan soll vom Schandfleck zum Hingucker werden. Die Stadträte stimmten in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig dafür, der eigenen Tochtergesellschaft Stadtbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Oederan (SWG) einen Zuschuss in Höhe von knapp 670.000 Euro für die Instandsetzung und Modernisierung des Hauses zu gewähren.

Von diesen Kosten werden mehr als 535.000 Euro aus dem Programm Städtebaulicher Denkmalschutz "Altstadtquartier" gefördert. Für die Stadt bleibt somit ein Eigenanteil von rund 134.000 Euro. Dass die Investition jetzt beschlossen werden konnte, kommt etwas überraschend und hat mit den Verzögerungen der Rathaussanierung zu tun. Die Maßnahme am Prestigeobjekt am Markt wird noch über das Jahr 2017 hinaus andauern, weil es immer wieder Überraschungen wie statische Probleme, historische Funde oder arsenhaltige Farbe gab. Diese Überraschungen sorgten dafür, dass Bauarbeiten später beginnen können und auch die dafür vorgesehen finanziellen Mittel im Rahmen des Förderprogramms "Altstadtquartier" nicht verwendet werden können.

Da auch die Sanierung des historischen Gebäudes An der Spüle 1 mithilfe dieses Förderprogramms finanziert wird, konnte diese nun vorgezogen werden. Zeitnah sollen die Bauarbeiten beginnen. Vier Wohnungen mit jeweils 70 Quadratmetern Wohnfläche, auf jeder Etage eine, sollen entstehen. "Mit der Denkmalschutzbehörde ist abgesprochen, dass überall Balkons angebaut werden können", sagte Rosemarie Koop, Geschäftsführerin der SWG. "Nach denen wird ja heute immer gefragt, und wir wollen ein Haus für junge Familien daraus machen."

Dazu gehöre auch, dass Pkw-Stellflächen sowie Grünflächen im Hinterhof entstehen sollen. Alles im Rahmen der Gestaltungssatzung, denn das Gebäude gilt als Einzeldenkmal. "Es handelt sich um einen zeittypischen Putzbau aus dem Jahr 1831 mit baugeschichtlichem und stadtgeschichtlichem Wert", sagte Lothar Hofmeister vom Bauamt der Stadt. Die Fassade des Gebäudes soll denkmalgerecht saniert werden. "Das Haus ist eines der ersten, das man sieht, wenn man von der Freiberger Straße aus in die Altstadt kommt", sagte Rosemarie Koop. "Deshalb sollte es auch ein schönes Bild abgeben."