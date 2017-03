Schuppenbrand in Erdmannsdorf

erschienen am 13.03.2017



Erdmannsdorf. Ein Schuppen hat am Montagabend in Erdmannsdorf gebrannt. Laut Stadtwehrleiter René Gläser sind mindestens 25 Feuerwehrleute im Einsatz. "Wir haben den Brand unter Kontrolle, sind aber wahrscheinlich noch einige Stunden vor Ort", sagte Gläser am Montagabend auf Anfrage. Verletzte gab es nicht. (smc/hh)