Schutzpatron fÃ¼r Partnerwehr

Schutzpatron für Partnerwehr

Für die Führung der Freiwilligen Feuerwehr Lichtenwalde geht die Woche mit einem Sondereinsatz zu Ende. Sie rückt ins Hochsauerland aus.

Von Holk Dohle

erschienen am 01.10.2016



Lichtenwalde. Eine brennende Mülltonne auf dem Gelände des Best Western-Hotels, die problemlos und schnell gelöscht werden konnte. Das alle 14 Tage stattfindende Training der Bambini- und Jugendfeuerwehr. Eine ganz gewöhnliche Woche also bei der Freiwilligen Feuerwehr Lichtenwalde. Na ja, nicht ganz. Die Führungsspitze der Truppe rückt heute zu einem ganz besonderen Einsatz aus. Allein schon die Entfernung bis zum Einsatzort, immerhin fast 450 Kilometer, und die Ausrüstung, zu der ein Heiliger Florian gehört, sind nicht alltäglich.

Wehrleiter Matthias Miesel, Jens Bossard, sein Stellvertreter, und Jugendwart Norman Schikorr statten am Wochenende den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Andreasberg in Bestwig im Hochsauerlandkreis einen Besuch ab. Andreasberg ist ein Ortsteil der insgesamt 11.000 Einwohner zählenden Partnergemeinde Niederwiesas.

Die Partnerschaft zwischen den beiden Kommunen bestehe zwar schon 26 Jahre, doch 2012 sei die Freundschaft der Lichtenwalder zu den Nordrhein-Westfalen aufgefrischt worden, berichtet Matthias Miesel. "Die Kameraden aus Andreasberg waren damals in Lichtenwalde, als wir unser neues Feuerwehrfahrzeug übergeben bekommen haben. Seither pflegen wir einen engeren Kontakt", so Lichtenwaldes Wehrleiter weiter. Anlass für den Gegenbesuch der Sachsen ist die feierliche Einweihung eines neuen Feuerwehrhauses. In Bestwig ist ein ehemaliger katholischer Kindergarten zur Basis der Rettungskräfte umgebaut worden. "Als Gastgeschenk bringen wir eine Figur des Heiligen Florians, des Schutzpatrons der Feuerwehr, mit. Und noch etwas Regionales", freut sich der 42-jährige Kfz-Meister, der seit 1999 Wehrleiter ist, auf den Sondereinsatz.

Die insgesamt 20 Mädchen und Jungen der Lichtenwalder Bambini- und Jugendfeuerwehr haben ihren Wochenhöhepunkt dagegen schon hinter sich. Sie trafen sich wie jeden zweiten Mittwoch zum Training. Während die sechs- bis neunjährigen Bambinis beim Erlernen der ersten Buchstaben des Feuerwehr-Abc noch gemeinsame Sache mit den Jüngsten der Niederwiesaer machen, bilden die Mädchen und Jungen der Jungen der Lichtenwalder Jugendwehr bereits eine eigene Einheit.

"Mit 15 Mitgliedern sind wir sehr gut aufgestellt", sagt Norman Schikorr. Zusammen mit Denise Rosenke und Christopher Schwalbe nimmt der Jugendwart den zehn bis 16 Jahre alten Nachwuchs unter die Fittiche. Am Mittwoch führten sie mit den angehenden Feuerwehrmännern und -frauen eine Einsatzübung durch. Bei einem simulierten Verkehrsunfall bargen sie einen verletzten Insassen aus einem Pkw und untersuchten das Fahrzeug auf auslaufende Betriebsstoffe. Zudem musste ein virtueller Brand gelöscht werden.

"Sie machen das schon richtig klasse", sagt Matthias Miesel. Der Wehrleiter weiß, wie enorm wichtig gute Jugendarbeit für die Feuerwehr ist. In Lichtenwalde steht sie übrigens unter dem Motto: "Ab sechs pusten wir Kerzen aus, ab zehn machen wir euch nass, und wenn wir 16 Jahre sind, rücken wir zum Einsatz aus!" Zum "Sondereinsatz" nach Bestwig dürfen sie deshalb noch nicht mit.

