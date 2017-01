Sexuelle Belästigung in Niederwiesa: Tatverdächtige momentan auf freiem Fuß

erschienen am 13.01.2017



Niederwiesa. Momentan auf freiem Fuß befinden sich die beiden Tatverdächtigen (39 und 21), gegen die wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern beziehungsweise sexueller Belästigung ermittelt wird. Das hat Polizeioberkommissar Rafael Scholz am Freitag auf Anfrage der "Freien Presse" bestätigt. Nähere Angaben gibt es von der Polizei Chemnitz nicht, mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen. Zum derzeitigen Ermittlungsstand: Eine Gruppe Kinder und Jugendliche war am Sonnabend vor einer Woche gegen 18.30 Uhr auf die beiden Männer aus Libyen getroffen. In der Folge sollen drei Mädchen von ihnen unsittlich berührt worden sein. Eine Onlinemeldung und die Berichterstattung in der Flöhaer Zeitung sorgte für heftige Debatten. 65.000-mal wurde die Information im Netz bisher aufgerufen.

Bestätigt hat die Polizei, dass der 39-jährige Tatverdächtige sich gegen die Festnahme gewehrt und um sich gespuckt habe. Er sei wegen gesundheitlicher Probleme in eine Klinik eingeliefert worden. Über die Straftat des sexuellen Missbrauchs beziehungsweise der Belästigung hinaus seien bislang keine weiteren Anzeigen eingegangen, so Rafael Scholz weiter. Um womöglich weitere Geschädigte im Zusammenhang mit dem Geschehen und dem Einsatz zu ermitteln, seien noch Beteiligte vorgeladen. (ka)