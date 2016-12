Siegemunds Traum vom Haus

Robert und Carmen Siegemund bauen ein mehr als 260 Jahre altes Lehmhaus in Kleinhartmannsdorf komplett um. Die "Freie Presse" begleitet die nun fünfköpfige Familie dabei.

Von Knut Berger (Text und Fotos)

erschienen am 09.12.2016



Kleinhartmannsdorf. Auf einem Grundstück an der Dorfstraße im Eppendorfer Ortsteil Kleinhartmannsdorf wird seit Monaten gemauert, gehämmert und montiert. Denn dort wollen sich die Eheleute Robert und Carmen Siegemund einen Traum erfüllen. Sie bauen ein historisch wertvolles und mindestens 263 Jahre altes Haus komplett um, um dort mit ihren Kindern einziehen zu können. "Freie Presse" wird die Bauherren auf ihrem Weg zur sanierten Immobilie nach historischem Vorbild begleiten. Die Fertigstellung des Projektes, das aus dem Leader-Fördertopf unterstützt wird, ist für 2018 vorgesehen.

Robert Siegemund strahlte beim Ortstermin am Mittwoch. Denn nicht nur auf der Baustelle geht es vorwärts, auch in der Familie hat es Zuwachs gegeben. Die beiden Jungen Oskar und Karl haben nun ein kleines Schwesterchen - Luise. Während sich Karl für die Putzmaschine das Baubetriebs interessiert, schlummert der jüngste Spross der jungen Familie friedlich im Kinderwagen.

Das Dach und die Fachwerkkonstruktionen sind jetzt fertig. Im Erdgeschoss wird geputzt, in der kommenden Woche werden die Fenster eingebaut. Diese sind nach den Vorgaben der Denkmalschutzbehörde aus Lärchenholz und nur geölt, nicht gestrichen. Noch vor Weihnachten wird der Heizungsbauer die Pelletanlage in Betrieb nehmen, anschließend geht es mit den Sanitärarbeiten weiter. "Zwar sind im Obergeschoss nach der Fertigstellung des Fachwerks die Zwischenräume noch nicht mit Lehmsteinen und Lehm ausgemauert. Aber im Erdgeschoss ist dann soweit alles dicht", berichtet der Bauherr. Die Lehmziegel, die ihm aus Ostsachsen geliefert wurden, sind schon unter dem Dach gestapelt. Siegemund ist es sogar gelungen, einen Teil des alten Lehms zum Verschmieren der Steine aus der alten Bausubstanz zu retten. "Diesen Baustoff kann ich dann beim Wiederaufbau verwenden", erklärt der IT-Berater, der ursprünglich aus Görlitz stammt, in Dresden studierte und nun mit seiner Familie in Kleinhartmannsdorf zur Miete wohnt. Eine große Winterpause wird es bei der Sanierung des historischen Gebäudes nicht geben. Schon in der ersten Januarwoche werden die Bauexperten wieder anrücken und sich mit der Elektroinstallation beschäftigen. "Ich werde zwischen den Feiertagen den Hammer in die Hand nehmen und den Holzfußboden im Dachgeschoss verlegen", sagt Siegemund. Auch wenn praktisch täglich neue Herausforderungen auf der Baustelle warten, sei er bisher mit dem Verlauf des ehrgeizigen Projekts zufrieden. "Ich lerne sehr viel, arbeite praktisch für meine Familie und habe einen tollen Ausgleich zu meinem Bürojob", sagt der Bauherr. Mit den Handwerkern, insbesondere dem einheimischen Dachdecker, dem Steinmetz, dem Bauunternehmen sowie dem Heizungs- und Sanitärbetrieb könne er vertrauensvoll zusammenarbeiten.

Während Töchterchen Luise schließlich aufgewacht ist, stellt Familienvater Siegemund fest: "Ich würde die Sanierung wieder so anpacken."