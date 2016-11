Skibetrieb startet in Augustusburg

erschienen am 30.11.2016



Augustusburg/Falkenau. In Augustusburg ist am Mittwoch der Skibetrieb eröffnet worden. Zunächst wurde nur der Lift am 200 Meter langen oberen Skihang in Betrieb genommen. Seit Montag wurde der Hang beschneit. Inzwischen liegt der Kunstschnee durchschnittlich 30 Zentimeter hoch auf dem Hang. "Wir gehen davon aus, dass wir damit ein Stück hinkommen", sagte Jörg Hammer, Mitgesellschafter des Freizeitzentrums Rosts Wiesen gestern. Aktuelle Informationen zum Skibetrieb gibt es im Internet. Der Skiclub Falkenau hat diese Woche eine neue, energiesparende Schnee-Lanze getestet. Mit dem Beschneien des Skihangs am Plauberg wartet der Skiclub aber auf eine längere Frostperiode, sagte der Clubvorsitzende Jens Thierbach gestern. Einstweilen hat an den Adventssonntagen wieder die Öltheke am Skihang geöffnet. Da kann man bei Glühwein zumindest die Erinnerungen an die vergangene Skisaison aufwärmen. (mbe)

www.rosts-wiesen.de/