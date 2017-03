Snowboarder und Freeskier kramen in ihrer Trickkiste

Bully Barbecue, das siebente: In Augustusburg geben sich die Top-10- Fahrer Ostdeutschlands und Tschechiens die Ehre. Besser kann man den Abschied vom Winter doch gar nicht feiern.

Von Katrin Kablau

erschienen am 06.03.2017



Augustusburg. Flugwetter. Eine aufregende Show ist den Besuchern am Sonnabend auf Rosts Wiesen geboten worden. 60 Snowboarder und Freeskier, darunter laut Veranstalter die Top-10-Fahrer Ostdeutschlands und Tschechiens, gaben sich die Ehre. Sie begeisterten 800 Gäste mit ihren Tricks über Rail und Kicker. Seit gestern nun steht der Wanderpokal vom Best Trick Contest über den ausrangierten Bulli in Chemnitz. Es war Snowboarder Sebastian Müller, der die Jury überzeugte.

Er sei super zufrieden, sagte Pierre Graupner nach der Veranstaltung. "Es ist die beste Lage für dieses Eventkonzept. So haben wir alles abgefasst. In einem Skigebiet wie Oberwiesenthal würde das nicht funktionieren. Das wäre viel zu weit weg." Der Chef der Chemnitzer Agentur Sazinc. vertraut auf das Netzwerk, das er über Jahre aufgebaut hat. "Das hat komplett gezündet", sagt er. Und ein, zwei Ideen, um es zu perfektionieren, habe er schon. Nur sei es jetzt noch zu früh, darüber zu sprechen.

Mehrere Tage und Abende Vorbereitung steckten im Parcours für die Snowboarder und Freeskier: Den ausrangierten Bulli, Namensgeber fürs Bully Barbecue (BBQ), hatte Pierre Graupner Mitte der Woche persönlich auf dem Hang eingegraben und präpariert. Ein großer Teil des anderen Equipments wie die Metallschiene, auf der die Fahrer ihr Können demonstrierten, stammt aus dem Snowboardpark Oberwiesenthal. Dieser wird von der Chemnitzer Agentur betreut.

Die Sportler waren zufrieden. Um die über die Saison gelernten Tricks zeigen zu können, war der warme, weiche Schnee auf dem Augustusburger Skihang genau das Richtige. Viele gingen hemdsärmelig an den Start. Bei Frühlingstemperaturen und Sonne satt feierte das Publikum die Tricks der Snowboarder und Freeskier - irgendwie auch den Abschied vom Winter.

freiepresse.de/bildergalerien

Auf Rosts Wiesen ist die Saison noch nicht zu Ende. Am Freitagabend sind die Mitglieder des Augustusburger Skivereins dort Ausrichter des Envia-M-Pokals, der Stadtmeisterschaft sowie der Kreis- Kinder- und Jugendspiele Snowboard, einen Tag später für Ski alpin. Am Freitag beginnen die Wettbewerbe 18 Uhr.