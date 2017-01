So macht Winter Spaß und Stress

Schnee und Kälte sorgten für ein optimales Wintersportwochenende. Die Skigebiete in der Region erlebten einen Ansturm.

Von Matthias BEHREND

erschienen am 10.01.2017



Augustusburg. Mit dieser Lawine konnte wirklich niemand rechnen: Etwa 10.000 Besucher haben Augustusburg am Wochenende zu einem Wintersport-Mekka gemacht. Neben dem Skihang war der Hauptanziehungspunkt die Naturrodelbahn, die seit Donnerstag präpariert wurde und die sich von der Bergstation der Drahtseilbahn aus auf 1,5 Kilometern Länge durch den Wald bis zur Talstation schlängelt. Die etwa 50 Schlitten im Verleih waren fortlaufend vergeben, sagte Uwe Schreier, Gesellschafter des Freizeitzentrums "Rosts Wiesen". "Es hat einfach alles gepasst", sagte Schreier angesichts von Schnee, Kälte und einer Vielzahl von Leuten, die Lust auf Wintersport und Spaß hatten.

Ein kurzfristig georderter Pendelbus kam deshalb auch für die Passagiere der Drahtseilbahn zum richtigen Zeitpunkt. Freitagabend hatte die Bahn wegen eines technischen Defektes in der Bergstation bleiben müssen. "Wir hatten Bedenken, das Problem nicht so schnell lösen zu können. Deshalb wurde beim Regionalverkehr Erzgebirge ein Bus geordert", erklärte Jeanette Kiesinger gestern am Telefon. Die Bahn war am Wochenende wieder in der Spur, und so konnte die Pressesprecherin des Verkehrsverbundes Mittelsachsen (VMS) mit beachtlichen Zahlen aufwarten: Am Samstag wurden 45 und am Sonntag 41 Fahrten der Drahtseilbahn gezählt, die ununterbrochen fuhr. Schlussendlich wurden so am Wochenende 7500 Wintersportler mit Bahn und Pendelbus zur Bergstation samt Schlitten und Ski chauffiert.

Uwe Schreier sagte, dass die Besucher teils viel Verständnis mitgebracht haben, wenn sich am Imbiss lange Schlangen bildeten. Ausverkauft war nichts. "Wir hatten kurzerhand am Samstagabend noch einmal eingekauft, weil sich abzeichnete, dass es am Sonntag einen ähnlichen Ansturm geben würde."

Auf die Frage, ob er nach dem Super-Wochenende nun den Wintererlös im Kasten habe, lachte Schreier: "Wir haben sicher einen Teil der Beschneiungskosten eingespielt." Er erinnerte daran, dass im Dezember Unmengen Kunstschnee auf den Hang geschossen wurden - ohne Besucheransturm. Winter-Wunder-Wochenenden wie das vergangene seien nötig, um die Existenz des gesamten Freizeitzentrums zu sichern. Erstmals seit vier Jahren wurde am Freitag in Augustusburg wieder eine Skiloipe gespurt, die am Wochenende ebenfalls sehr gut besucht war. Mit Horst Schreier und Gerd Israel setzten sich am Freitag kurzerhand zwei Pensionäre auf das Loipenspurgerät. Insgesamt sind es gut 16 Kilometer Strecke: von der Talstation der Drahtseilbahn zunächst den E-Weg hinauf und oben über die Felder in mehreren Schleifen zuerst Richtung Hennersdorf, vorbei am Wildgehege und weiter bis hinüber nach Schellenberg. "Wer sich den schweißtreibenden Anstieg entlang des E-Weges ersparen will", kann am Hotel "Kunnerstein" oder am Netto-Parkplatz einsteigen, sagte Matthias Moser vom Augustusburger Skiclub, der die Loipe am Wochenendeselbst getestet hat.

Noch nicht entschieden ist, ob der VMS für das kommende Wochenende wieder zusätzlich einen Pendelbus ordern wird. Ein Angebot aus dem Erzgebirge habe man bereits angefordert, hieß es aus Chemnitz. Jedenfalls wird das kommende Wochenende wohl noch einen Zacken schärfer. Angesichts von wiederum wintersportlichen Wetterprognosen und dem Wintertreffen im Schloss Augustusburg ist der Besucheransturm beinahe schon programmiert. Deshalb wird es ein straffes Park-Regime geben: Die Besucher des Wintertreffens parken am Netto-Markt, die Wintersportler sollen an der Talstation der Drahtseilbahn parken, auf dem Skihang-Parkplatz sowie an der Frankenberger Straße. Der Augustusburger Bürgermeister Dirk Neubauer kündigte Kontrollen an: Bei zugeparkten Rettungswegen oder Grundstückszufahrten werde abgeschleppt.

Optimale Wintersportbedingungen gibt es derzeit übrigens nicht nur in Augustusburg. Auch auf der Hausdorfer Höhe besteht die Möglichkeit für Skilanglauf. Der SV Mühlbach hat ausgehend von seiner Skihütte fünf Kilometer Loipe für den klassischen Stil und das Skating präpariert. Die Schneehöhe beträgt gut 40 Zentimeter, heißt es auf der Internetseite des Vereins. Auch der Skiclub in Falkenau hat ein Super-Wochenende hinter sich. Vereinschef Jens Thierbach schätzte, dass an beiden Wochenendtagen jeweils etwa 200 Besucher auf der Piste unterwegs waren. "Und noch mal so viele nebenan." Der Rodelhang war gut besucht, und dank der ergiebigen Schneefälle war neben der Piste sogar die Gelegenheit zum Powdern.

Den Skilift am Plauberg gibt es seit 1984, die neue Schleppliftanlage, die von den Skiclubmitgliedern ehrenamtlich betrieben wird, läuft seit 2000. Der breite Hang kann komplett beschneit werden, und der zirka 65 Mitglieder zählende Verein hat zwei Pistenraupen zur Verfügung. Die Skifahrer mit dem weitesten Anreiseweg kamen am Samstag aus Weißenfels, sagte Thierbach. Was die Besucher am Falkenauer Skihang schätzen? "Wir sind familiär ausgerichtet, preiswert, und auch Kinder können hier gut fahren", so Thierbach, der auch für die nächsten Wochenenden auf Winterwetter und Stress am Lift hofft. (mit ka)