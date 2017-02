So schön ist die Faschingszeit

Flache Witze, lange Beine, Konfetti in der Unterhose und Pfannkuchen bis zum Übergewicht. Es ist wieder Karneval in der Region. Und der ist beliebt wie eh und je - sagen die Macher.

Von Thomas Reibetanz

erschienen am 11.02.2017



Flöha. Es wird nicht mehr lange dauern, und die ersten Faschingsfeten finden direkt nach Neujahr statt. Muffelte kürzlich ein der Redaktion bekannter bekennender Faschingsmuffel. Was er damit meint? Dass bereits Wochen vor dem eigentlichen Karneval-Höhepunkt zwischen Weiberfasching und Aschermittwoch schon allerorts im hohen Bogen das Konfetti geworfen wird.

So ist aktuell zum Beispiel beim Klein-Tiroler Fasching in Dittmannsdorf die erste Veranstaltung bereits seit einigen Tagen Geschichte, die zweite steht heute Abend auf dem Programm. In Hohenfichte startet der Veranstaltungsreigen morgen mit dem Rentnerfasching, in Braunsdorf wird heute und morgen gefeiert, ebenso in Frankenstein. Allein in Breitenau (Start am 19. Februar) und Langenau (nur eine Veranstaltung am 25. Februar) lässt man sich noch etwas Zeit.

Die meisten Veranstaltungen haben sich die Narren des Carneval-clubs Braunsdorf vorgenommen. Gleich siebenmal werden sie unter dem Motto "Beim CCB wird's gruselig, Graf Dracula, bitte melde Dich" auftreten. Bis auf die heutige Abendveranstaltung sind dabei alle Feten ausverkauft. Präsident Thomas Dietrich hat eine Vermutung, warum das so ist. "Wir machen keinen Nummernfasching, wir spielen eine komplette Geschichte", sagt der CCB-Chef. "Das kommt an und lockt schon seit einigen Jahren Besucher an, die von ziemlich weit her kommen."

Ähnlich sieht das in Langenau aus. Auch hier wird eine komplette Geschichte gespielt, auch hier ist die Schar der Fans in den vergangenen Jahren stabil geblieben. "Wir sind schon wieder fast ausverkauft", sagt Steve Kröner, Präsident des Tolleranten Narrenclubs (TNC) Langenau. Das Geheimrezept der Faschingsmacher aus dem Brand-Erbisdorfer Ortsteil: Sie haben sich vor einigen Jahren komplett verjüngt, die "alte Garde" ist in den Hintergrund getreten und hat der Jugend die Chance gegeben, Fasching für gleichaltrige anzubieten. "Was das angeht, sind einige größere Vereine etwas stehengeblieben", sagt auch der Braunsdorfer Thomas Dietrich.

Neue und ganz eigene Wege sind auch die Narren aus Hohenfichte gegangen. Und das ebenfalls mit Erfolg. Denn der Fasching, der seit geraumer Zeit ausschließlich von Männern dargeboten wird, erfreut sich großer Beliebtheit. "Wir sind bis auf den letzten Platz ausverkauft", sagt Kai Sackwitz, Chef des Hohenfichtener Carnevalsclubs.

Bevor alle Faschingsvereine der Region an diesem und den kommenden Wochenenden so richtig in Fahrt kommen, sollten sie noch einmal die Gelegenheit bekommen, so richtig Werbung für ihre Veranstaltungen zu machen. Und zwar in Reimform. Was dabei herausgekommen ist, können Sie im Infokasten lesen.