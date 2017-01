Sonderführung "Barock brandneu" verblüfft die Gäste

erschienen am 29.01.2017



Lichtenwalde. Mit einer Sonderführung unter dem Motto "Barock brandneu" ist Gästeführerin Katharina Müller in das Jahr gestartet. Mit zwölf Neugierigen hat sich die Lichtenwalderin am Samstag auf den Weg gemacht, um herauszufinden, "wieviel Barock dank zweier feinfühliger Herren - Schlossbesitzer Friedrich Vitzthum von Eckstädt und auch Baumeister Gustav Frölich - noch in unserem Schloss steckt". Neben den klassischen Führungen für Touristen durch Schloss und Park Lichtenwalde soll es nun auch regelmäßig besondere Angebote für geschichts- und bautechnisch interessierte Gäste geben, sagte Katherina Müller. "Einige Gäste, die bereits wiederholt bei einem Rundgang dabei waren, waren verblüfft, welche einfache Erklärung hinter mancher bisher ungeklärter Besonderheit steckt." (hd)

Termin

Am Samstag, 4. März, 10.15 Uhr, steht erneut ein Sonderführung zum Thema "Barock brandneu" auf dem Programm.