Sorgenkind Altstadt: Kräuterweg und Grün sollen Besucher locken

Augustusburg hat Großes vor: Mehrere Bauvorhaben sollen 2017 begonnen werden. Die Altstadt könnte ihr Antlitz verändern.

Von Matthias Behrend

Augustusburg. Die Stadt Augustusburg konnte im Vorjahr ein Großprojekt zum Abschluss bringen, das in der Vergangenheit wegen Zeitverzugs und einer Kostenexplosion für Ärger gesorgt hat: das Stadthaus. Zugleich wurden mehrere Großprojekte angeschoben. Den gesamten Investitionsumfang für 2017 beziffert Bürgermeister Dirk Neubauer (parteilos) mit vier Millionen Euro: "Eine Summe, die es lange nicht gegeben hat." Da lohnt sich doch ein Überblick:

Geschafft: Die zum Stadthaus umgebaute frühere Schule wurde im Vorjahr mehrfach für Veranstaltungen genutzt, das Standesamt ist eingezogen und die Touristinformation folgt in Kürze. Letzte Rest-Baumaßnahmen wie der barrierefreie Umbau des Zugangs der unteren Etage, die Reparatur des Fahrstuhls oder die Möblierung waren angesichts der 1,7 Millionen Euro Gesamtumbaukosten zu verschmerzen. Neben der Vorbereitung von Großprojekten, hat die Verwaltung große Anstrengungen in den Breitbandausbau gesteckt - für Bürgermeister Neubauer das entscheidende Zukunftsthema im ländlichen Raum. Für den Abriss der alten Baumwollspinnerei in Erdmannsdorf sowie für den Umbau der Alten Schule in Grünberg sind die Fördermittel bereits bewilligt. In Erdmannsdorf wurde eine neue Kleinsportanlage für den Schul- und Freizeitsport eingeweiht, und in Hennersdorf konnte an der Augustusburger Straße endlich der Containerstellplatz aufgehübscht werden. Ein Beispiel, wie mit vergleichsweise kleinem Aufwand große Wirkung erreicht wird.

Die Daueraufgabe: eine attraktivere Altstadt. Ziel ist, Ausflügler und Urlauber nach Augustusburg zu locken und die Stadt damit für Investoren interessant zu machen. Dafür gibt es ein neues Konzept mit mehreren Bausteinen. Ein Erlebnis-Pfad von der Altstadt aus ums Schloss herum soll die Schloss-Runde komplett machen. Thema ist die Kurfürstin Anna und ihre Leidenschaft für Heilkräuter. 400.000 Euro kostet das Vorhaben, die Fördermittel in Höhe von 340.000 Euro sind beantragt und in Aussicht gestellt. Aber: Es müsste in diesem Jahr begonnen werden, damit der Weg 2018 fertig ist. Dann plant das Schloss eine große Schau zum Kurfürsten-Paar August und Anna. Weiter soll die Altstadt durch grüne Ruhe-Inseln, Bäume und einen Marktbrunnen aufgewertet werden. Kosten: 120.000 Euro, Förderung über das Leader-Programm. Ebenfalls zum Altstadtprogramm gehört der Aufbau eines flächendeckenden drahtlosen Internetzuganges, verknüpft mit dem Projekt "Kleinstadtmenschen". Über das Jahr hinaus gilt es, die Denkmalschutzsatzung anzupacken, die in der Altstadt kaum baulichen Spielraum zulässt, sowie die Erweiterung des Freizeitzentrums "Rosts Wiesen" weiter zu verfolgen, dessen ganzjährige Nutzung mit einem Fahrrad-Downhill-Strecke gestärkt würde.

Die Schwerpunktaufgabe: besteht aus vielen Aufgaben - sprich Projekten. Der Umbau der alten Schule in Grünberg zum Ortszentrum mit Wohnungen wird sicher nicht einfach. Das lassen bereits die Abstimmungen mit dem Denkmalschutz und die statischen Voruntersuchungen des Gebäudes erahnen. Der Umbau der Jahnkampfbahn, mit dem 2017 begonnen werden soll, wird ebenfalls sportlich. Die Stadt wartet zunächst auf die Bewilligung der 90.000 Euro Fördermittel - bei Gesamtkosten von 300.000Euro - für den zweiten und dritten Bauabschnitt. Immerhin ist der Bau der Kleinsportanlage für ebenfalls rund 300.000 Euro bereits in das sächsische Investitionsprogramm aufgenommen worden, 75 Prozent Förderung sind damit beinahe gewiss. Auch die neue Schönthalbrücke in Hennersdorf soll 2017 gebaut werden. Kosten hier: 681.000 Euro bei 90Prozent Förderung.

Die Zukunftsaufgabe: der Breitbandausbau. Bürgermeister Dirk Neubauer sagt, dass der ländliche Raum nur mit schnellen Internetverbindungen eine Chance habe, sich gegen die großen und kleinen Ballungszentren zu behaupten. Deshalb verfolgt Augustusburg erstens alternative Projekte für einen Netzausbau, und zweitens hat Neubauer eine Initiative gestartet, um den Austausch und die Kooperation der Städte und Gemeinden zu fördern. Der Breitbandausbau, sagt er, dürfe keine kommunale, sondern müsse eine regionale Aufgabe sein.

Weiterhin wird die Stadt in diesem Jahr voraussichtlich das Bebauungsplanverfahren für ein neues Eigenheimgebiet an der Schenken- straße in Erdmannsdorf abschließen. Die Nachfrage nach Baugrund oder großen Wohnungen ist unverändert hoch. Zehn Baugrundstücke sollen an der Schenkenstraße nahe Grundschule und Kita entstehen. "Wir haben bereits 15 ernst zu nehmende Anfragen", so der Bürgermeister Ende vorigen Jahres.