Stadt Flöha schließt die Rudolf-Breitscheid-Straße

erschienen am 20.10.2016



Flöha. Weil sich viele Autofahrer nicht an eine vorgeschriebene Verkehrsregelung halten, hat die Stadtverwaltung Flöha am Donnerstag erneut die Reißleine gezogen: Die Rudolf-Breitscheid-Straße wurde an der Lessingstraße komplett dicht gemacht. Seit Montag wurde die verkehrsberuhigte Straße als Umleitungsabkürzung missbraucht und dabei häufig auch noch die vorgeschriebene Schrittgeschwindigkeit missachtet. Anwohner hatten sich massiv beschwert, Kinder waren frühmorgens auf ihrem Schulweg gefährlichen Situationen ausgesetzt. Der Zustand sei unhaltbar gewesen, sagte Oberbürgermeister Volker Holuscha gestern. Die Umleitung für die wegen Bauarbeiten gesperrte Augustusburger Straße führt eigentlich in einem Bogen über die Bahnhofstraße, Lessingstraße und Talstraße.

Vor zwei Wochen mussten bereits die Bauarbeiten auf der Augustusburger Straße vorübergehend gestoppt werden, weil viele Autofahrer das Durchfahrtsverbot missachtet hatten und teils in hohem Tempo durch die Baustelle gebrettert sind. Der Baustellenbereich wurde dann aus einer Richtung komplett abgeriegelt. (mbe)