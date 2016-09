Stadtrundgang fÃ¼hrt ins Netz

Stadtrundgang führt ins Netz

Mit einer neuen Seite im Internet ergänzt die Stadt Oederan ihr touristisches Angebot. Doch auch die Oederaner selbst sollen mit dem Projekt für ihre Stadt begeistert werden.

Von Thomas Reibetanz

erschienen am 19.09.2016



Oederan. Mit einem Pilotprojekt der Agentur w3work aus Memmendorf geht die Stadtverwaltung Oederan neue Wege im Tourismus. Die Online-Profis aus dem eigenen Ortsteil haben eine Internetseite entwickelt, mit der ein virtueller Stadtrundgang möglich ist.

Auf www.stadttour-oederan.de sollen die Sehenswürdigkeiten der Kleinstadt nicht nur Touristen nähergebracht werden, auch die Oederaner selbst können so mehr über ihren Wohnort erfahren. Womit das Heimatgefühl gestärkt wird, denn danach sehnen sich die Menschen im Ort. Auch das ergab eine nicht repräsentative Umfrage. Die "Freie Presse" wollte wissen: Wie lebt es sich in Oederan und den Ortsteilen?

Die Idee zur digitalen Ergänzung des touristischen Angebotes kam von Erika Wünsch. Sie arbeitet in der Tourist-Info am Marktplatz und hatte zunächst an eine Mobile App gedacht. Also ein kleines Programm für das Handy oder das Tablet, das auf dem jeweiligen Gerät installiert werden muss. "Das war uns aber irgendwie zu viel des Guten", sagt Markus Haubold von der Online-Marketing-Agentur w3work. "Wir wollten das Ganze in der Anwendung vereinfachen und gleichzeitig für alle Geräte nutzbar machen. Also auch für den Computer."

Herausgekommen ist ein Produkt, das die Entwickler in Zukunft auch anderen Kommunen anbieten wollen. Die Darstellung der Bilder und Texte passt sich automatisch dem Gerät an, auf dem sie angezeigt werden. Im Oederaner Fall sind das aktuelle und historische Bilder von Sehenswürdigkeiten in der Stadt.

Vom Denkmal zur Erinnerung an die im Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 gefallenen und vermissten Soldaten der Parochie Oederan zum Beispiel. Eine Parochie war der Amtsbezirk eines Pfarrers. "Das hat den Anstoß für die Idee zum virtuellen Stadtrundgang gegeben", sagt Erika Wünsch. "Denn eine Sanierung des Denkmals ist nicht finanzierbar. Aber ich wollte den Besuchern der Stadt die Möglichkeit geben, die Säule im Ursprungszustand zu sehen. Und bei den Einheimischen das Interesse für die Stadtgeschichte wecken. Das geht auf digitalem Weg am besten."

Wünsch betont dabei, dass es sich beim virtuellen Stadtrundgang nur um eine Ergänzung zum touristischen Angebot handelt. "Es gibt natürlich auch weiterhin Stadtführer aus Fleisch und Blut sowie die guten alten Stadtkarten aus Papier", sagt sie. Und dennoch: Das neue touristische Angebot könnte ein Vorreiter sein, wie Markus Haubold von den Entwicklern w3work erzählt. "Wir haben uns in ganz Deutschland umgeschaut und nichts Vergleichbares gefunden", sagt er. "Entweder war die Darstellung nicht für alle Geräte optimal oder man musste erst eine Software auf dem Handy installieren. All das trifft auf unser Produkt nicht zu."

Wünsch ergänzt: "Das Angebot hat zudem den Vorteil, dass es erweitert werden kann." Darum kümmert sich Sonja Voigt. Die ehrenamtliche Mitarbeiterin der Stadtverwaltung hat in den vergangenen Wochen die Archive durchwühlt und die Texte zu den Sehenswürdigkeiten und berühmten Persönlichkeiten verfasst. Und sitzt derzeit schon wieder an den nächsten Inhalten.

Wie lebt es sich in Oederan? Wir sind an Ihren Hinweisen interessiert. Zögern Sie also nicht, schreiben Sie oder rufen Sie uns an: 03726 588714341.