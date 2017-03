Stallpflicht gerät in die Kritik

Der Schutz der Nutzgeflügelbestände vor einer Infektion mit H5N8 hat laut Loeffler-Institut oberste Priorität. Die Maßnahmen dazu gehen manchen Tierhaltern zu weit.

Von Steffen Jankowski

Marbach. Klaus Berger hält mit seinem Unmut nicht hinterm Berg. "Die Vogelgrippe ist herbeigeredet worden, um den Markt zu bereinigen", urteilt der Marbacher, der mit seiner Frau Petra in dem Leubsdorfer Ortsteil einen Geflügelhof betreibt. Es gehe doch nur darum, so der selbstständige Landwirt weiter, ökologisch wirtschaftende Kleinbetriebe zum Aufgeben zu zwingen: "Damit die Tiefkühlware von sonstwoher besser abgesetzt werden kann."

Mehr als 1000 Gänse und Enten gibt es auf dem Marbacher Geflügelhof, zudem ein paar Mutterkühe und Mastschweine. Der Familienbetrieb ist als Direktvermarkter aktiv; die Preise liegen über denen der industriellen Tierhaltung, wie Berger bestätigt. Er ist stolz darauf, sich mit Freilandhaltung einen guten Ruf bei seinen Kunden erarbeitet zu haben. Und dieser ist ihm lieb und teuer: "Mir ist schon ein Bußgeld aufgebrummt worden, weil ich die Stallpflicht nicht eingehalten habe."

Seit dem 15. November 2016 müssen Geflügelhalter in Sachsen ihre Tiere in überdachten Anlagen halten. Für Berger ein Unding: "Ich kann mir keine 3000-Quadratmeter-Halle leisten." In engen Ställen könne es zu Hackereien unter den Tieren bis hin zum Kanibalismus kommen. "Bei der Vogelgrippe wird maßlos übertrieben", meint Berger: "Im Straßenverkehr sterben jeden Tag Menschen, und trotzdem verbietet keiner das Autofahren."

Laut Landratsamt sind bisher vier infizierte Vögel in Mittelsachsen gefunden worden. Bundesweit waren laut Friedrich-Loeffler-Institut bis Mittwoch 1055 Ausbrüche der Krankheit registriert worden, davon 62 bei Hausgeflügel, 15 in Zoohaltungen, 978 bei Wildvögeln.

Laut Bundesinstitut für Risikobewertung sind Infektionen des Menschen mit H5N8 bisher nicht bekannt: "Eine Übertragung des Erregers über infizierte Lebensmittel ist theoretisch denkbar, aber unwahrscheinlich." So hat das Landratsamt Geflügelausstellungen in Mittelsachsen untersagt und zugleich in Bezug auf Geflügelfleisch erklärt: "Bei Wildvogel-Geflügelpest kann die Direktvermarktung (direkte Abgabe an den Endverbraucher) im Sperrbezirk jedoch erfolgen."

Berger steht mit seiner Kritik nicht allein. So hat die CDU-Bundestagsabgeordnete Veronika Bellmann Unterschiede zwischen einzelnen Bundesländern moniert. "In Thüringen finden große Geflügelausstellungen statt, aber in Sachsen sind die Schauen nicht erlaubt. Das ist für unsere Geflügelzüchter ein hartes Brot: Sie sehen nicht ein, warum sie nicht ausstellen dürfen", sagte Bellmann in der Sitzung des Kreisausschusses für Technik und Umwelt am Donnerstagabend. Zumindest bei der Stallpflicht sind laut Amtstierarzt inzwischen Ausnahmen für Wassergeflügel möglich. "Darüber entscheiden wir jeweils im Einzelfall. Die Tierhalter sollten sich an das Veterinäramt wenden", sagte Markus Richter. (mit hh)

Ein Sperrbezirk ist in Mittelsachsen noch gültig: Am 15. Februar 2017 war nahe dem Amselsteig in Flöha ein toter Bussard mit hochkrankheitserregendem Vogelgrippe-Virus des Subtyps H5N8 gefunden worden. Der Sperrbezirk umfasst Flöha (außer Wohngebiet Plaue), die Gemeinde Niederwiesa, Altenhain, die Gemarkungen Gunnersdorf und Ortelsdorf sowie Mühlbach südwestlich der Kreuzung Frankenberger/Hausdorfer Straße.