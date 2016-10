Stellwerk wird komplett abgerissen

erschienen am 14.10.2016



Flöha. Bis Monatsende werden auch die letzten Reste des alten Stellwerkes am früheren Güterbahnhof in Flöha verschwunden sein. Die Deutsche Bahn hat mitgeteilt, dass am 29. Oktober der Zugverkehr zwischen Chemnitz und Erdmannsdorf eingeschränkt ist, weil an diesem Tag das Stellwerk abgerissen wird. Die große Halle neben dem Stellwerkgebäude wurde bereits im Sommer abgerissen.

Das Stellwerk wurde 1934 in Betrieb genommen und bis 2004 genutzt. Danach stand das markante Gebäude leer. Ideen für eine Nachnutzung als Museum oder Hobbywerkstatt gab es, wegen der Nähe zu den Gleisanlagen hat die Deutsche Bahn als Eigentümer eine Nutzung des Gebäudes aber ausgeschlossen. (mbe)