Stethoskop gegen Säge getauscht

Mehr als drei Jahrzehnte war Joachim Uhlmann Hausarzt in Augustusburg. Jetzt geht er in den Ruhestand - und hinterlässt eine Lücke.

Von Holk Dohle

erschienen am 29.12.2016



Augustusburg. Wenn Joachim Uhlmann nächste Woche vom Urlaub auf Teneriffa nach Hause kommt, ist einiges anders. Er ist dann Ruheständler, und etliche Augustusburger haben eine Möglichkeit weniger, im "Eulenspiegel" zu blättern. Mehr als drei Jahrzehnte kümmerte sich Dr. Joachim Uhlmann als Allgemein- und Hausarzt um das Wohlbefinden und die Gesundheit seiner Patienten. Nach insgesamt über 40 Dienstjahren geht der 68-Jährige nun in den Ruhestand. Vergangene Woche schloss der praktizierende Allgemeinmediziner seine Praxis Am Kurplatz 1. Beim Ausräumen wurden auch etliche "Eulenspiegel"-Ausgaben verpackt. Denn im Wartezimmer lagen stets mehrere Exemplare der bereits zu DDR-Zeiten beliebten Satirezeitschrift aus, um Patienten die Zeit bis zu ihrem Aufruf zu verkürzen.

Die Wartezeiten beim Arzt dürften nun aber eher länger werden in Augustusburg. Statt drei Allgemeinmedizinern praktizieren jetzt nur noch zwei im Städt'l. Denn es gibt keinen Nachfolger für die Praxis am Kurpark. Weder das Vermittlungsportal der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KVS), noch eine private Praxis-Börse in Dresden, noch die Ausschreibung bei der Ärzte- und Apothekerbank brachten Erfolg. Uhlmanns Privatinitiative führte ebenfalls zu nichts. Dabei habe er fünf Bewerber für die Praxis gehabt. Doch alle Interessenten hätten einen Rückzieher gemacht. Einer habe umbauen wollen, ein anderer finanzielle Gründe aufgeführt, sagt Uhlmann, der das geringe Interesse junger Ärzte angesichts des wirtschaftlichen Risikos und eines zunehmenden Abrechnungsaufwandes durchaus verstehen kann.

Nach Ansicht der KVS gibt es dennoch ausreichend Hausärzte in der Region. Im Mai wies die Statistik zwar 15 freie Hausarztstellen aus, der Versorgungsgrad lag trotzdem bei 92,3 Prozent. Seither gab es eine Praxisneueröffnung in Leubsdorf und die Schließung in Augustusburg. Eine Unterversorgung beginnt laut KVS erst ab einem Versorgungsgrad von weniger als 75 Prozent.

Uhlmann befürchtet trotzdem einen Rückgang der Lebensqualität in der Stadt. Etwa 1000 Patienten müssten sich einen neuen Hausarzt suchen, dabei seien die Praxen jetzt schon überlastet. Dr. Susanne Steinert, die zusammen mit ihrem Vater Dr. Thomas Klotz nun die einzige Hausarztpraxis in Augustusburg betreibt, ist dennoch optimistisch: "Klar wäre es schön gewesen, wenn es einen Nachfolger gegeben hätte. Aber wir werden es trotzdem irgendwie schaffen", sagt die junge Ärztin.

Exakt 1111 Patienten seien im vierten Quartal 2016 zu ihm zur Behandlung gekommen. Zu Spitzenzeiten seien es über 1300 gewesen, blickt Uhlmann zurück. Zur finalen Sprechstunde zwei Tage vor Weihnachten sei das Wartezimmer ebenfalls noch einmal voll gewesen. "Die meisten waren aber da, um sich zu bedanken - und um mich zu überreden, doch noch ein paar Jahre ranzuhängen", so der Arzt zu seinem letzten Arbeitstag, an dem er sich so manche Träne verdrücken musste. "Einige kenne ich ja von klein auf." Seine älteste Patientin sei über 90. Sie sei schon in den 1930er-Jahren in das 1902 erbaute Haus zum Arzt gegangen, damals zu Dr. Fritz Kühn.

Dr. Joachim Uhlmann kam 1995 von Oederan, wo er zehn Jahre in der dortigen Poliklinik gearbeitet hatte, nach Augustusburg. Die Villa im Waldviertel hieß damals noch Landambulatorium. Bis 1999 fühlte darin auch Matthias Moser Patienten auf den Zahn, bevor der Zahnarzt ein paar hundert Meter weiter seine eigene Praxis eröffnete. Ob sich im Erdgeschoss des Gebäudes Am Kurplatz 1, direkt gegenüber dem "Café Friedrich", irgendwann wieder ein Arzt niederlassen wird, stehe in den Sternen. Es soll Interessenten geben, die die Praxisräume zu Wohnungen umfunktionieren wollen.

Die Möglichkeit, im "Eulenspiegel" zu blättern, bestehe übrigens weiterhin. "Wenn ich durch bin, gebe ich die ,Eule' gerne weiter, bevor sie im Altpapier landet", sagt Joachim Uhlmann schmunzelnd. "Interessenten können die Zeitung bei mir zu Hause in Erdmannsdorf abholen. Und bei Bedarf gibt es einen ärztlichen Rat gratis dazu", so der leidenschaftliche Skatspieler, Volleyballer und Pilzgänger weiter.