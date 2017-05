Strassenbau: Augustusburger Straße wieder dicht

erschienen am 09.05.2017



Flöha. In den Sommerferien wird auf der Augustusburger Straße in Flöha wieder gebaut. Wie Oberbürgermeister Volker Holuscha (Die Linke) am Dienstag beim Pressegespräch mitteilte, soll voraussichtlich ab dem 26. Juni der Abschnitt ab der Kirchenbrücke bis zur Kreuzung Dresdner/Chemnitzer Straße saniert werden. "Wir haben uns das Ziel gesetzt, mit der Maßnahme innerhalb der Ferien fertig zu werden", sagte Holuscha. Wie Bauamtschef Andre Stefan ergänzte, soll nicht nur die Fahrbahndecke saniert, sondern auch Borde und Straßeneinläufe erneuert werden. (kbe)