Süffiger Verkaufsschlager aus Eppendorf ist in aller Munde

Die Agrargenossenschaft betreibt Ackerbau und Milchviehwirtschaft. Doch ein Nebenprodukt schreibt eine Erfolgsgeschichte.

Von Matthias Behrend

erschienen am 28.12.2016



Eppendorf. Der Eppendorfer Verkaufsschlager hat nur drei Zutaten: Eier, Zucker und Schnaps. Zusammengerührt und möglicherweise auch geschüttelt ergibt das: Eierlikör. Das genaue Rezept des Eppendorfer Eierlikörs verrät Andreas Vogel natürlich nicht. Nur soviel ist vom Vorstandsvorsitzenden der Agrargenossenschaft Eppendorf zu erfahren: In jeder 0,7-Liter-Flasche Eierlikör stecken 12 bis 15 Eier.

Wann genau man in Eppendorf auf die Idee kam, Eier zu Likör verarbeiten zu lassen, weiß Vogel gar nicht genau. Der studierte Landwirt ist seit vorigem Jahr Vorstandschef der Agrargenossenschaft, die ursprünglich Feldfrüchte, Milch und Eier produziert. "Es könnten locker 15 Jahre sein, die es unseren Eierlikör gibt", schätzt Vogel. Er ist zugleich Geschäftsführer der Land Ei. Das Tochterunternehmen wurde eigens für die Produktion und Vermarktung des Eierlikörs gegründet. Vogel sagt, dass der Eierlikör trotz stetig steigender Absatzmenge kein Massenprodukt werden soll. Den größten Sprung gab es 2015 mit etwa 23.000 Flaschen - ein Plus von 30 Prozent gegenüber 2014. Dass der süße Likör ein Nischenprodukt ist, zeigt allein die Tatsache, dass nur etwa ein bis drei Prozent der in der Agrargenossenschaft produzierten Eier dafür verwendet werden.

Die Eierproduktion gibt es erst seit der Wende, früher wuchsen in Eppendorf Brathähnchen heran. Doch mit der Broilermast war kein Geld mehr zu verdienen. Deshalb stellte die Genossenschaft auf Legehennen um. Aktuell gibt es in Eppendorf 250 Hühner in Freilandhaltung und 15.000 Hühner in Volieren. Bis Mitte nächsten Jahres soll die Anzahl der Tiere auf 1500 bis 2000 reduziert werden, sagt Vogel.

Die Agrargenossenschaft mit aktuell 16 Mitarbeitern, rund 570 Hektar Ackerfläche, 170 Milchkühen und den Legehennen ist ein Umstellungsbetrieb. Das heißt, die Milchproduktion wird auf Öko-Standard umgestellt. Ziel ist, künftig nur noch Heumilch zu produzieren. Dafür dürfen die Kühe kein konserviertes Futter mehr bekommen, sondern im Sommer ausschließlich Gras und Getreideschrot und im Winter Heu.

Die Heumilch ist Grundlage für die Käseproduktion, mit der in diesem Jahr begonnen wurde. Alle vier Wochen kommt Achim Uhl aus Stollberg mit seiner mobilen Käserei nach Eppendorf und verarbeitet zirka 1200 Liter Milch zu Käse, der dann in Ruhe reift. 13 Sorten gibt es bislang, nicht immer sind alle vorrätig, sagt Andreas Vogel.

Verkauft werden der Käse wie auch der Eierlikör im Hofladen an der Freiberger Straße. Nach Ostern wurde der Laden eröffnet, davor standen die Regale mit den Eierlikörflaschen direkt neben der Buchhaltung. "Die Kollegin hat das quasi nebenbei mit erledigt", sagt Andreas Vogel. Das geht so nicht mehr. Deshalb soll im nächsten Jahr für den Ladenbetrieb Personal eingestellt werden. Ein Großteil des Eppendorfer Eierlikörs wird freilich auch über den eigenen Onlineshop vertrieben. Am gefragtesten ist immer noch die Sorte "Classic" mit Weizenkorn. Fünf Sorten gibt es -neben dem Klassiker noch die etwas weichere "Hausmarke" mit Weinbrand anstelle von Weizenkorn, Eierlikör mit Schoko- oder Mokkageschmack sowie die jüngste Kreation, verfeinert mit Sahne und Kirschbrand.

2015 haben die Eppendorfer das große Udo-Lindenberg-Fantreffen in Chemnitz mit Likör beliefert. Lindenberg ist bekennender Eierlikör-Trinker und nutzt verschiedene Liköre gern zum Malen. Ob der Panik-Rocker selbst schon am Eppendorfer Eierlikör genippt hat, vermag Andreas Vogel nicht zu sagen. Nach dem Fantreffen gab es aber vermehrt Bestellungen aus Norddeutschland.