Tiefenentspannt zurück aus Israel

Drei Monate lebte und arbeitete Elisa Schmid aus Niederwiesa in einem Kibbuz. Mitgebracht hat sie viele Erinnerungen - und eine neue Lebenseinstellung.

Von Jenny Kirpal

erschienen am 30.12.2016



Niederwiesa. Als Elisa Schmid im August im Flugzeug Richtung Israel saß, hatte sie nur einen Gedanken: Raus hier. "Es war eine Überwindung, sitzen zu bleiben", berichtet die Niederwiesaerin von ihrem Start in drei Monate Freiwilligen-Arbeit im Kibbuz Revivim in Israel. Heute lacht die 19-Jährige über ihre Angst von damals. Nach der Ankunft, erzählt sie, hatte sie schlicht gar keine Zeit für Heimweh. Es gab einfach zu viele neue Eindrücke.

Jetzt ist sie wieder zurück und die Freude über das Wiedersehen mit den Liebsten groß. Doch was ist geblieben? Alles in allem ist Elisa um einiges entspannter geworden. "Ich habe die Mentalität der Menschen ein Stück weit in mich aufgenommen. Ich lasse mich nicht mehr stressen." Das ist gut. Nur die Pünktlichkeit leidet unter der legeren Einstellung. Aber immerhin: "Wenn der Bus erst in zehn Minuten fährt, dann ist das halt so." Positiv hingegen sei auch, dass sie mit Problemen entspannter umgehe, als vor ihrer Reise. Die junge Frau sagt, sie sei während der Zeit auch reifer geworden.

Wie bereits von Anfang an erwartet waren die Sicherheitsmaßnahmen sehr umfangreich. So berichtete Elisa in einem ihrer ersten Einträge des Kibbuz-Tagebuchs von langen Kontrollen am Flughafen in Tel Aviv. Auch an vielen anderen öffentlichen Orten, wie dem Bahnhof, ist Security präsent. Bevor beispielsweise Passagiere in einen eingefahrenen Bus einsteigen dürfen, wird erst kontrolliert, ob irgendwo verlassenes Gepäck herumliegt. "Auch, wenn man nur in die Kaufhalle möchte wird man vorher kontrolliert", erzählt Elisa Schmid.

An und für sich seien die Menschen der jungen Frau aus Deutschland gegenüber sehr offen gewesen, ohne jegliche Vorurteile. "Sie haben mich gefragt, wo ich herkomme und was ich sonst so mache. Ich bin sehr gut aufgenommen worden." Alle seien interessiert gewesen. Und so kam es auch, dass Elisa oft über die deutsche Geschichte ausgefragt wurde und was sie darüber denke. "Vor allem viele jüngere Leute haben mich das gefragt. Aber am Ende sind wir uns einig gewesen, dass es nicht meine Schuld war und sie nichts gegen mich haben deswegen", fasst die 19-Jährige zusammen.

Während der Zeit im Kibbuz arbeitete Elisa in der Küche. Ihr Arbeitstag begann 8 Uhr, dann schnippelte sie bergeweise Gemüse für das Mittagessen. Und nur in der Küche kam es manchmal zu Verständigungsprobleme. Denn die Chefin von Elisa konnte kein Englisch, sondern nur Russisch und Hebräisch und beide Sprachen spricht Elisa nicht. "Da konnten wir uns mit Händen und Füßen verständigen oder jemand hat übersetzt. Im Notfall halfen uns Umschreibungen oder auch der Google-Übersetzer", schmunzelt die Niederwiesaerin. Während der kurzen Zeit in Israel, lernte sie nur ein paar Worte Hebräisch und Arabisch. "Hauptsächlich ein paar typische Wörter."

Wie jede Medaille zwei Seiten hat, so hat auch der Auslandsaufenthalt negative Auswirkungen. Wobei ... danach befragt, muss die 19-Jährige erst überlegen. "Dass ich meine Klamotten mit der Hand waschen musste, ist vielleicht negativ. Oder, dass am Sabbat keine öffentlichen Verkehrsmittel fahren und keine Läden offen sind." Doch das sei alles Gewohnheitssache.

Besonders begeistert ist sie von der Mentalität der Israelis. Nicht nur, dass viele Menschen wesentlich entspannter seien. "Sie sind auch hilfsbereiter als die meisten Deutschen." Denn: Bittet man um Hilfe, dann wird einem so gut wie möglich geholfen. Der Helfende unterbricht sogar seine Tätigkeit für einen Moment. Doch Israel sei auch wesentlich teurer als Deutschland. Vor allem Eintrittspreise und Lebensmittel. Der wohl größte Unterschied liegt am Wochenbeginn. Die Israelis starten jeweils am Sonntag in eine neue Woche, nachdem sie sich am Sabbat von der vergangenen Woche erholt haben. Ihre Freizeit nach der Arbeit oder am Sabbat nutzte Elisa Schmid unterschiedlich. Spaziergänge, Wäsche waschen, manchmal hat sie aber auch einfach nur entspannt, weil sie von der Arbeit so kaputt war. Fast jeden Abend haben die Volontäre zusammengesessen und geredet, Musik gehört oder mal eine Party in der Poolbar gefeiert.

Elisa Schmids Fazit: "Ich bin froh, diese Erfahrung gemacht zu haben. Dabei habe ich jede Menge gelernt und erlebt. Ich kann das jedem empfehlen und würde es gern noch einmal machen." Vom Gedanken, aus dem Flieger aussteigen zu wollen, ist sie so weit wie nur möglich entfernt. Im Gegenteil: Elisa plagt das Fernweh. "Ich habe mich in das Land verliebt! Ich will definitiv irgendwann wieder einmal dorthin." Für die Zukunft steht erst einmal Arbeiten auf dem Programm für die 19-Jährige. Dann möchte sie Anfang Februar noch einmal für zwei Monate ins Ausland. Wohin es gehen soll, steht allerdings noch nicht fest. Dann vielleicht ein Studium. Aber: "Ich mache mir da nicht mehr so einen Stress. Ich bin noch jung und will Erfahrungen sammeln."