Toter Bussard: Vierter Geflügelpest-Fall in Mittelsachsen

erschienen am 21.02.2017



Flöha. Im Landkreis Mittelsachsen gibt es den vierten Fall von Geflügelpest. Wie das Landratsamt in Freiberg am Dienstag mitteilte, wurde die Vogelgrippe bei einem Bussard nachgewiesen, der am 15. Februar unweit des Amselsteiges in Flöha gefunden wurde. In der Stadt wurde ein neuer Sperrbezirk eingerichtet, der teilweise bereits bestehende Restriktionsgebiete überschneidet.

Bereits Ende Januar war am anderen Ende der Stadt Flöha ein infizierter Reiher gefunden worden. Betroffen vom neuen Sperrbezirk ist nur der Landkreis Mittelsachsen vom neu zu bildenden Beobachtungsgebiet wiederum auch die Stadt Chemnitz und der Erzgebirgskreis. Die bisherigen Restriktionszonen um Flöha und Geringswalde bestehen bis kommende Woche weiter fort. Bis heute früh wurden insgesamt 143 Proben von Wild- und Hausgeflügel im LÜVA registriert. Davon sind 129 negativ, nunmehr 4 positiv und zehn Ergebnisse stehen noch aus. (dpa/ps)