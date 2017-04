Toter Mann in Breitenau: Polizei ermittelt wegen Mordverdachts

Ein 38-Jähriger ist am Dienstag tot auf einem Feld gefunden worden. Experten des Landeskriminalamtes waren den ganzen Tag vor Ort, um Spuren zu sichern. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Von Thomas Reibetanz

erschienen am 04.04.2017



Breitenau. Gegen Mittag sprach es sich so langsam herum im Ort: Neben einer kleinen Straße im Oederaner Ortsteil Breitenau ist eine Leiche im Feld gefunden worden. Um wen es sich handelt, was genau passiert war, das wusste keiner. "Wir haben gehört, es ist eine Frau", sagte Breitenaus Ortsvorsteher Hanns-Joachim Beer. "Mehr wissen wir nicht."Doch diese Vermutung war falsch. Bei der Leiche, die etwa sechs Meter neben dem Hofweg lag, handelt es sich um einen 38 Jahre alten Mann, der vermutlich einem Tötungsdelikt zum Opfer gefallen ist. Das bestätigte Raphael Scholz, Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz. Gegen 6.15 Uhr seien die Beamten informiert worden, dass neben dem Feld eine Leiche gefunden wurde, so Scholz. "Ein herbeigerufener Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen."

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehe die Polizei davon aus, dass der Mann gewaltsam zu Tode gekommen sei. Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes seien von der Kriminalpolizei der Polizeidirektion Chemnitz aufgenommen worden. Bereits am Vormittag waren neben den Beamten der Polizeidirektion auch Rechtsmediziner sowie die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes Sachsen im Einsatz. Den ganzen Tag lang waren sie vor Ort, verteilten überall auf dem Feld gelbe Markierungen für die Spurensicherung. "Die Ermittlungen zu den Todesumständen beziehungsweise zu den Hintergründen der Tat laufen", sagte Polizeisprecher Raphael Wolf. Und weiter: "Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer hat in der vergangenen Nacht im Bereich der Straße des Friedens und Umgebung in Breitenau Beobachtungen gemacht, die mit der Straftat in Zusammenhang stehen könnten?"