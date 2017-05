Toter Rotmilan befeuert Windkraft-Debatte

Knochenbrüche deuten darauf hin, dass der Vogel von einer Anlage bei Altenhain getroffen wurde. Die Fälle häufen sich.

Von Steffen Jankowski

erschienen am 20.05.2017



Altenhain. Erneut ist in Mittelsachsen ein geschützter Vogel gefunden worden, der vermutlich durch eine Windkraftanlage getötet worden ist. Für Rainer Lenz, der den Rotmilan nach eigenen Worten zufällig beim Spaziergang am Altenhainer Weg entdeckt hatte, steht die Todesursache fest: "Das Tier lag nur zehn Meter vom Mast entfernt."

Für das Landratsamt Mittelsachsen dagegen ist ein Zusammenhang zwischen dem Totfund und dem Betrieb der Windkraftanlage "nicht belegbar", wie André Kaiser erklärt. Zwar habe die Landesuntersuchungsanstalt für Gesundheits- und Veterinärwesen in ihrem Untersuchungsbericht vom 4. Mai akute Knochenbrüche an drei Rippen und dem Schlüsselbein des Vogels attestiert, so der Pressesprecher weiter. Es sei jedoch keine abschließende Aussage möglich, woran das Tier verendete, da sich der Tierkörper bereits im fortgeschrittenem Zersetzungsstadium befunden habe. Ein Einschreiten gegen den Betrieb der Windkraftanlage sei daher nicht begründbar, so Kaiser; dem Landratsamt seien bisher keine Schlagopfer an dem Standort bekannt.

Bei dem Windrad, das weithin sichtbar an der schmalen Verbindungsstraße zwischen Frankenberg und der Bundesstraße 180 steht, handelt es sich um eine Anlage vom Typ Südwind S 70/1500. Die erste Zahl bedeutet, dass der Rotordurchmesser 70 Meter beträgt. Der zweite Wert steht für die Nennleistung, die vom Hersteller mit 1500Kilowatt angegeben wird. Die Anfrage, wem die Anlage gehört, ließ Kreissprecher Kaiser gestern unbeantwortet.

Rainer Lenz hat seinen Fund inzwischen an die Zentrale Fundkartei über Anflugopfer an Windenergieanlagen bei der Vogelschutzwarte im brandenburgischen Buckow gemeldet. Ihn störe, bekennt der Hausdorfer, "dass der Artenschutz immer wieder aufgeweicht wird". Er engagiere sich auch deshalb gegen den Bau weiterer Windenergieanlagen, weil Sachsen es versäumt habe, in der Landesgesetzgebung eine sogenannte 10-H-Regelung zu verankern. Die Formel, die das Zehnfache der Höhe eines Windrades als Mindestabstand zur Wohnbebauung festlegt, gilt in Bayern.

Das südwestliche Nachbarland ist in der Buckower Zentralkartei mit 49 Vögeln vertreten, die vermutlich durch eine Windkraftanlage getötet worden sind. Zum Vergleich: Aus Sachsen sind 79Anflugopfer gemeldet worden (Stand 5. April). Inzwischen ist nicht nur der tote Rotmilan von Altenhain hinzugekommen. Anfang Mai war ein Fischadler in der Nähe des Windparks auf der Schmohlhöhe bei Niederbobritzsch gefunden worden. Der streng geschützte Adler - laut Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie gibt es nur etwa 50 bis 60 Revierpaare dieser Art im Freistaat - hatte einen Flügelbruch erlitten. Aufgrund seiner starken Verletzungen wurde der Vogel eingeschläfert.

Das Tötungsrisiko für geschützte Vogelarten spricht laut Gutachter Wolfgang Hahn auch gegen den Bau eines Windparks bei Memmendorf, wie er im Entwurf des neuen Regionalplans vorgeschlagen wird. Der Artenschutz-Experte hatte im Auftrag der Stadt Oederan das 37 Hektar große Areal bewertet und war unter anderem auf vier Rotmilan-Horste in gefährlicher Nähe gestoßen.

Mittelsachsen ist in der zentralen Todes-Statistik bereits mit mehreren Rotmilan-Funden vertreten. Genannt werden die Windkraftstandorte Seifersdorf bei Großschirma (16. März 2015), Elsdorf/Lunzenau (10. April 2014) sowie Elsdorf/Obergräfenhain (7.Juni 2015 und 21. April 2016). Da es sich um Zufallsfunde handele, wird betont, enthalte die Datenbank nur einen Bruchteil der tatsächlich verunglückten Tiere.