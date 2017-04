Toter von Breitenau: Fall zieht immer neue Kreise

Niederwiesa/Breitenau. In Verbindung mit den Ermittlungen zu einer am Dienstag in Breitenau bei Oederan gefundenen Leiche hat es am Freitag in Niederwiesa (Mittelsachsen) eine Hausdurchsuchung gegeben. Das bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Chemnitz. In dem Haus und dem angrenzenden Grundstück am Ortsrand der Gemeinde wurden nach Augenzeugenberichten Spuren gesichert. Die Tatortgruppe der Polizei war über mehrere Stunden dort mit Spezialisten im Einsatz. Nach dem Wohnungsinhaber fragten die Ermittler jedoch auch bei Nachbarn vergeblich. Lediglich seine Lebenspartnerin sei anwesend gewesen, hieß es. In welcher Beziehung der Gesuchte zum Opfer stand, dazu machten Polizei und Staatsanwaltschaft keine Angaben. Auch die Ergebnisse der Obduktion der Leiche wurden weiter unter Verschluss gehalten.

Das 38 Jahre alte Opfer war am Dienstagmorgen an einem Feldrand neben einer Straße in Breitenau entdeckt worden. Der Mann aus Chemnitz hatte am Abend zuvor seinen Wohnort verlassen, weil er angeblich in Plauen ein Auto kaufen wollte. Frau und Tochter warteten vergeblich auf ihn. Stattdessen überbrachten Beamte am nächsten Tag die Todesnachricht. Der Fundort der Leiche scheint nach bisherigen Erkenntnissen nicht der Tatort zu sein. Vielmehr soll das Opfer dort aus einem Auto geworfen und absichtlich überrollt worden sein. (gt)