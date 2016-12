Treffen - Absolventen-Party soll wieder steigen

Flöha/Chemnitz. Die Absolventen-Party des Flöhaer Samuel-von-Pufendorf-Gymnasiums, die am 23. Dezember in der Disco "Pentagon 3" in Chemnitz stattfand, soll 2017 eine zweite Auflage erleben. Das hat Veranstalter Richard Hamann (Bild), selbst Absolvent des Gymnasiums, gestern mitgeteilt. "Es waren etwa 150Gäste da, wir haben bis drei Uhr nachts getanzt", so der 27-Jährige. Unter dem Motto "Manege frei" hatte der Niederwiesaer die Party kurz vor Weihnachten initiiert, weil es die regulären Absolvententreffen nur alle fünf Jahre gibt und damit ausgerechnet im 20. Jahr des Bestehens des Gymnasiums nicht. (emst)