Umrüstung von Kleinkläranlagen: Landratsamt erhöht den Druck

Über 5000 Anlagen in Mittelsachsen entsprechen nicht den Vorgaben des Gesetzes. Ihnen könnte die Stilllegung drohen.

Von Steffen Jankowski

erschienen am 23.01.2017



Freiberg. Die ersten 950 Euro Zwangsgeld sind verhängt, in weiteren 74 Fällen hat das Landratsamt Mittelsachsen bereits damit gedroht - die Kreisverwaltung erhöht den Druck auf die Eigentümer, ihre Kleinkläranlagen aufzurüsten. Laut Gesetz müssten die Anlagen seit über einem Jahr "auf den Stand der Technik" gebracht sein, sprich über eine vollbiologische Reinigungsstufe verfügen. Noch immer aber genügen tausende Anlagen in Mittelsachsen dieser Anforderung nicht.

Für exakt 5042 Kleinkläranlagen sei von den Abwasserentsorgern - zumeist handelt es sich dabei um Zweckverbände - Handlungsbedarf angemeldet worden, informiert Cornelia Kluge vom Landratsamt. "Davon waren 1301 Grundstücke unbewohnt, sodass lediglich 3741 Grundstückseigentümer anzuhören waren", berichtet die Pressereferentin weiter. Für 612 Eigentümer sei die Anhörung aufgeschoben worden, weil sie als sozial schwach eingestuft wurden. Insgesamt wurden laut Kluge bis Jahresende 3129 Anhörungsbögen versandt; davon seien fast drei Viertel ausgefüllt zurückgekommen und würden derzeit ausgewertet.

Dabei gebe es auch Härtefälle, die separat betrachtet werden müssten, weiß Ulrich Pötzsch vom Zweckverband Kommunale Wasserversorgung/Abwasserentsorgung "Mittleres Erzgebirgsvorland" (ZWA) in Hainichen. Das sächsische Umweltministerium habe dazu Hinweise erlassen, ergänzt der Geschäftsleiter des Verbands, der die Abwässer aus weiten Teilen des Landkreises Mittelsachsen und dem Raum Zschopau entsorgt. Neben geordneten Nutzungsverhältnissen spiele dabei auch das Thema Heimatverbundenheit eine große Rolle.

Dennoch steht für Pötzsch fest: "Sehr hartnäckige Grundstückseigentümer müssen nunmehr mit Hilfe der Rechtsstaatlichkeit zum Handeln gezwungen werden." Das letzte Mittel sei der behördliche Verschluss der Anlage. Bisher sei das noch nicht erfolgt, der Weg sei auch sehr lang und verwaltungsrechtlich schwierig. Umso mehr freue sich der ZWA-Chef über die große Mehrheit der Bürger, die sehr kooperativ und konstruktiv gewesen sei. Im ZWA-Gebiet seien 2016 fast 2800 Kleinkläranlagen saniert oder neu gebaut worden: "Die ausgereichten Fördermittel waren oftmals dazu nur ein kleiner Obolus in Verbindung mit den erbrachten Leistungen."